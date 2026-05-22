So kommen wir nicht voran

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner hat die jüngste Diskussion über eine mögliche Anhebung des Renteneintrittsalters als falsch bezeichnet. "So kommen wir in diesem Land nicht voran", sagte Brantner bei Welt TV. "Wenn man eine Reformkommission einsetzt und sagt, die soll jetzt in Ruhe arbeiten, dann ist es doch wirklich ein Unding, dass dann kurz vorher schon wieder was durchgestochen wird - bestimmt nur ein Teil des Ganzen, nicht das Gesamtpaket."

Es werde eine Sache in den Raum gestellt, ohne das Gesamtkonzept zu kennen, dann lasse man "einen Teil schon mal wieder abschießen, damit man am Ende auf jeden Fall nirgends landet", kritisierte die Grünen-Co-Vorsitzende. Bei den Debatten über Krankenversicherung und Pflege sehe sie das gleiche Prinzip. "Jeder geht mit einem Vorschlag raus, wird zerschossen, am Ende kommt gar nichts."