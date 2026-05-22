Nevadas Goldpipeline ist prall gefüllt

Goldminenfirmen in Nevada treiben eine Reihe großer Projekte mit voller Wucht voran. Schon in wenigen Jahren sollen Lagerstätten neues Gold auf den Markt bringen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Edelmetallexplorer Lodestar Metals (ISIN: CA54020J2002, WKN: A41MZL) setzt auf den US-Bundesstaat Nevada: Im April wurde mit dem Erwerb des Bergbaupatents für das Gebiet Black Diamond das bestehende Gold Run-Projekt ergänzt. Das Projektgebiet befindet sich im Humboldt County innerhalb des ertragreichen Getchell-Goldtrends und nahe dessen Schnittpunkt mit dem Battle Mountain–Eureka-Trend.

Seit den 1960er Jahren haben 15 verschiedene Betreiber mehr als 130 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von fast 18.000 Metern durchgeführt. Zusätzlich wurden hunderte Boden- und Gesteinsproben entnommen. 2008 erfolgte Bohrungen eines Vorbesitzers förderten einzelne Abschnitte mit mehr als 27 Gramm Gold und 80 Gramm Silber pro Tonne zutage.

Die Lodestar-Geologen wittern darin übersehenes Potenzial: Epithermale Goldmineralisierungen - für einige der weltweit hochgradigsten Gold- und Silberfunde verantwortlich - stehen im Fokus. Aufgrund der Geologie des Getchell-Battle-Mountain-Eureka-Trends besteht zudem Potenzial für Mineralisierungen vom Carlin-Typ (mikroskopische Einschlüsse in anderen Mineralien), zudem für Skarn- oder Porphyr-Systeme (die neben Edelmetallen oft auch Kupfer enthalten).

Neue Goldminen in Nevada vor Marktreife

Lodestar Metals steht beispielhaft für die Zunahme der Goldexploration in Nevada. Dieser Aufschwung geht auch auf den hohen Goldpreis zurück. Ein Blick in weiter fortgeschrittene Projekte zeigt sogar, dass der Bundesstaat schon in wenigen Jahren auch deutlich mehr Gold produzieren könnte.

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080, WKN: A417GQ) bekräftigte im jüngsten Quartalsbericht die Einschätzung, dass sich sein Fourmile-Projekt in Nevada zu einem eigenständigen Tier-1-Goldprojekt entwickeln kann. Beschleunigte Bohrungen ermöglichen eine schnellere Ressourcendefinition in den südlichen Gebieten und die Erschließung von Erweiterungsmöglichkeiten. Die Bohrungen sollen im Laufe des Jahres 2026 ausgeweitet werden. Laufende Machbarkeitsstudien werden Barrick zufolge voraussichtlich das Potenzial für ein signifikantes Ressourcenwachstum bestätigen; die vollständige Machbarkeitsstudie soll bis 2028 abgeschlossen sein.