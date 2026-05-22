Vonovia Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,45 % - 22.05.2026

Die Vonovia Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,45 % auf 21,255€. Damit verliert die Aktie -1,225 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Vonovia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,45 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Vonovia Aktionäre einen Verlust von -21,63 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -2,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,88 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,63 % 1 Monat -8,46 % 3 Monate -21,63 % 1 Jahr -25,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie

Stand: 22.05.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der Vonovia-Aktie. Die HV beschloss eine Dividende von 1,25 EUR je Aktie (Auszahlung 26.05.2026) aus dem Jahresabschluss 2025; Bilanzgewinn 1.125.000.000 EUR wird überwiegend ausgeschüttet. Technisch ist der Kurs schwach: unter relevanten Durchschnitten, mit möglichem SKS-Pattern; Dividendenabschlag könnte die Wochenkerze auslöschen. Fundamentale Risiken: Inflation, Zinsen, Finanzierungskosten, politische Debatten um Vermieter.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,75 Mrd.EUR € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -0,95 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -0,94 %. Aroundtown verliert -0,16 %

Vonovia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.