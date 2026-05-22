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    Besonders beachtet!

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    Vonovia Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,45 % - 22.05.2026

    Am 22.05.2026 ist die Vonovia Aktie, bisher, um -5,45 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vonovia Aktie.

    Besonders beachtet! - Vonovia Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,45 % - 22.05.2026
    Foto: 1187094003

    Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

    Vonovia Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.05.2026

    Die Vonovia Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,45 % auf 21,255. Damit verliert die Aktie -1,225  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der Vonovia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,45 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Vonovia Aktionäre einen Verlust von -21,63 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vonovia Aktie damit um -2,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -12,88 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

    Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,63 %
    1 Monat -8,46 %
    3 Monate -21,63 %
    1 Jahr -25,57 %
    Stand: 22.05.2026, 09:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung der Vonovia-Aktie. Die HV beschloss eine Dividende von 1,25 EUR je Aktie (Auszahlung 26.05.2026) aus dem Jahresabschluss 2025; Bilanzgewinn 1.125.000.000 EUR wird überwiegend ausgeschüttet. Technisch ist der Kurs schwach: unter relevanten Durchschnitten, mit möglichem SKS-Pattern; Dividendenabschlag könnte die Wochenkerze auslöschen. Fundamentale Risiken: Inflation, Zinsen, Finanzierungskosten, politische Debatten um Vermieter.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

    Zur Vonovia Diskussion

    Informationen zur Vonovia Aktie

    Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,75 Mrd.EUR € wert.

    Almonty Industries, Lenovo Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -0,95 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -0,94 %. Aroundtown verliert -0,16 %

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    Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vonovia

    -5,38 %
    -2,94 %
    -9,15 %
    -21,72 %
    -25,96 %
    +21,98 %
    -54,25 %
    -16,15 %
    +26,47 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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