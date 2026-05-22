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    Musk spaltet seine Fans

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    SpaceX-IPO könnte Tesla jetzt die treuesten Kleinanleger klauen

    Analysten warnen, dass SpaceX direkt um dieselben Privatanleger kämpfen könnte, die Tesla jahrelang nach oben getrieben haben.

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    Musk spaltet seine Fans - SpaceX-IPO könnte Tesla jetzt die treuesten Kleinanleger klauen
    Foto: JOE MARINO - newscom

    Der geplante Börsengang von SpaceX könnte für Tesla zum Problem werden. Während viele Anleger bislang vor allem über Tesla auf Elon Musks Vision von künstlicher Intelligenz, Robotik und Automatisierung setzten, könnte SpaceX diese Aufmerksamkeit nun direkt auf sich ziehen. Genau davor warnen inzwischen Investoren und Analysten.

    Hintergrund ist der für Juni erwartete Börsengang des Raumfahrtkonzerns. Mit einer möglichen Bewertung von bis zu 1,75 Billionen US-Dollar würde SpaceX sogar den Börsenwert von Tesla übertreffen. Gleichzeitig gilt das Unternehmen bei vielen Investoren inzwischen als deutlich überzeugendere Wachstumsstory. Während Tesla mit schwächeren Verkaufszahlen, Überkapazitäten und immer neuen Robotaxi-Versprechen kämpft, liefert SpaceX bereits heute Milliardenumsätze mit seinem Satellitennetzwerk Starlink und dominiert den globalen Markt für Raketenstarts.

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    "Das kann für Tesla nichts Gutes bedeuten", sagte Joe Gilbert von Integrity Asset Management gegenüber Bloomberg. Viele Anleger befürchten, dass Elon Musk seinen Fokus zunehmend auf SpaceX verlagert. "Es scheint, als sei SpaceX sein neues Baby auf Kosten von Tesla."

    Besonders kritisch könnte dabei werden, dass SpaceX offenbar massiv um Privatanleger wirbt. Berichten zufolge sollen rund 30 Prozent des Börsengangs an Kleinanleger gehen – etwa dreimal so viel wie bei IPOs üblich. Analysten warnen deshalb davor, dass SpaceX direkt um dieselbe Anlegergruppe kämpfen könnte, die Tesla jahrelang getragen hat.

    Gleichzeitig wird die Größenordnung der Vision hinter SpaceX immer deutlicher. Im Börsenprospekt spricht das Unternehmen von einem potenziellen Gesamtmarkt von 28,5 Billionen US-Dollar – fast so viel wie die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung der USA. Allein der Markt für KI-Unternehmensanwendungen wird auf 22,7 Billionen US-Dollar geschätzt. Hinzu kommen Milliardenmärkte rund um KI-Infrastruktur, Satelliteninternet, mobile Kommunikation und weltraumgestützte Dienste.

     

    Damit verkauft SpaceX Anlegern längst nicht mehr nur Raketen und Satelliten. Das Unternehmen positioniert sich zunehmend als gigantische Infrastrukturwette auf KI, Daten, Kommunikation und Weltraumtechnologie. Genau das könnte für Tesla gefährlich werden. Denn viele Investoren bewerten auch Tesla längst weniger als klassischen Autobauer, sondern vielmehr als Zukunftswette auf autonome Systeme und künstliche Intelligenz.

    Einige Anleger spekulieren inzwischen sogar über eine spätere Fusion von Tesla und SpaceX. SpaceX besitzt bereits Musks KI-Unternehmen xAI, außerdem arbeiten mehrere Musk-Firmen bei KI- und Halbleiterprojekten zusammen. Für Tesla-Investoren dürfte jedoch vor allem eine andere Frage entscheidend werden: Wie viele Milliarden fließen künftig noch in Tesla – wenn plötzlich eine noch größere Musk-Story an die Börse kommt?

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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