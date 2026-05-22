JPMorgan senkt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 18 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 16,80 auf Tradegate (22. Mai 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -8,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -40,83 %/+6,51 % bedeutet.