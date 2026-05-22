ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel 18 Euro
- JPMorgan stuft Lanxess auf Neutral, Kurs 18 Euro
- Analyst: Branchen-Blues und gedämpfter Rückenwind
- Überkapazitäten und stärkere Konkurrenz aus Asien
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess bei unverändertem Kursziel von 18 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Die Anleger dürften also das zweite Quartal nicht allzu hoch hängen, denn ein schwaches zweites Halbjahr und auch 2027 rücke die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus: Immense Überkapazitäten und immer stärkere Konkurrenz bei Spezialprodukten aus China und dem Rest Asiens./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 16,80 auf Tradegate (22. Mai 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -8,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -40,83 %/+6,51 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 18 Euro
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Community Beiträge zu Lanxess - 547040 - DE0005470405
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na na na! Im Gegensatz zu fast allen hier kehre ich meine Loser nicht unter den Tisch. Bei Anderen liest man immer nur im Nachhinein was sie für Helden sind mit ihren geilen Deals am Low gekauft und zum Höchstkurs verkauft, nie daneben gelegen, kein Buchverluste im Depot und natürlich auch keine realisiert...wer's glaubt wird...
Vollkommen richtig.! Das Problem, die Industrie wird nach der Kurzarbeit ihre Anlagen auch nicht mehr hochfahren.