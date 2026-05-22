JPMorgan setzt BASF auf 'Negative Catalyst Watch'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 51,82 auf Tradegate (22. Mai 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -2,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,20 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 46,07 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -22,59 %/+25,80 % bedeutet.