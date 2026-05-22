ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 1890 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Rheinmetall-Kursziel auf 1890
- Einstufung bleibt Buy trotz Produktrelevanz-Bedenken
- Auftragseingänge entscheidend für Stimmung und Bewertung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2220 auf 1890 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Landverteidigungssysteme blieben ihr bevorzugtes Subsegment innerhalb des Rüstungssektors, ungeachtet der Bedenken über die Produktrelevanz, die sie als klar überzogen betrachte, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenanalyse vom Donnerstagabend. Bedenken hinsichtlich der Umsetzung von Vorhaben der Unternehmen seien schon eher berechtigt, weshalb sie ihre Bewertungskennziffern kürzte. Den Auftragseingängen komme vor diesem Hintergrund entscheidende Bedeutung zu, um die Stimmung gegenüber Rheinmetall, CSG und Renk wieder aufzuhellen. Gesunkene Bewertungen und ein starkes Ergebniswachstum bis 2030 sprächen für attraktive Einstiegsgelegenheiten./ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:35 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 1.216 auf Tradegate (22. Mai 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,16 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.795,00Euro. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.550,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.035,00Euro was eine Bandbreite von +26,70 %/+66,34 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 1890 Euro
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Barclays hebt auf Buy mit 2.035-Euro
Die Überschriften zu den eingestellten Beiträgen sind in der Regel aus der Ursprungsquelle von mir übernommen worden.
Du solltest die Ursprungsquellen in Zukunft vielleicht etwas genauer betrachten!
Hattest ja schon mehrfach Probleme damit in der Vergangenheit.
Im Gegensatz zu dir bringe ich zumindest Informationen, die man nachvollziehen und die jeder für sich selber bewerten kann.
Von dir kommt doch in dieser Hinsicht fast nichts nennenswertes...!!!
Du beschränkst dich doch in der Regel nur darauf, die eingestellten Beiträge mit einem negativen Schlusssatz zu kommentieren.
Mal sehen, ob mein Beitrag der Letzte ist oder ob dein Ego das nicht aushält?