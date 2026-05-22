Jefferies senkt Ziel für Rheinmetall auf 1890 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 1.216 auf Tradegate (22. Mai 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +6,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 56,16 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.795,00Euro. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.550,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 2.035,00Euro was eine Bandbreite von +26,70 %/+66,34 % bedeutet.