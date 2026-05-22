DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DHL Group auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aktien der DHL Group von 48 auf 56 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Harishankar Ramamoorthy betonte in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung die Stärke im Express-Geschäft. In einem unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Umfeld profitiere der Logistiker von Selbsthilfemaßnahmen, einem guten Netzwerk und herausragender Preismacht. Der Analyst sieht den Zyklus für sinkende Gewinnschätzungen vor seinem Ende. Die DHL-Aktie notiere aufgrund der Sorgen vor KI-Disruption und Wettbewerb durch Amazon etwa 8 Prozent unter ihrem Februar-Hoch, doch seien diese Befürchtungen überzogen, so der Experte./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,22 % und einem Kurs von 49,70EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Harishankar Ramamoorthy

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

