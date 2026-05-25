Amerikas Schulden wachsen jetzt um 5 Milliarden US-Dollar – jeden einzelnen Tag

Besonders kritisch sehen Ökonomen dabei die sogenannte Schuldenquote, also das Verhältnis der Staatsschulden zur Wirtschaftsleistung. Diese liegt in den USA inzwischen bei rund 123 Prozent. Damit übersteigt die Verschuldung die gesamte jährliche Wirtschaftsleistung des Landes deutlich. Gleichzeitig liegt das Haushaltsdefizit weiter bei mehr als sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Die Schulden der USA haben den nächsten historischen Meilenstein erreicht: Laut Daten des US-Finanzministeriums liegt die Staatsverschuldung inzwischen offiziell bei mehr als 39 Billionen US-Dollar. Erst im Oktober 2025 hatte die Verschuldung die Marke von 38 Billionen US-Dollar überschritten. Seitdem kamen innerhalb von etwas mehr als 200 Tagen weitere rund eine Billion US-Dollar hinzu – rechnerisch wächst der Schuldenberg derzeit um etwa fünf Milliarden US-Dollar pro Tag.

Immer mehr Experten warnen deshalb vor den langfristigen Folgen. Hedgefonds-Legende Ray Dalio warnt seit Jahren vor einem wirtschaftlichen "Herzinfarkt", bei dem die immer höheren Zinszahlungen staatliche Investitionen irgendwann verdrängen könnten. Bereits heute entsprechen die jährlichen Zinskosten der USA in etwa den Ausgaben für Bildung und Militär zusammen.

Auch Jamie Dimon, Chef von JPMorgan Chase, sieht wachsende Risiken. Er glaubt, dass letztlich der Anleihemarkt Washington zum Handeln zwingen könnte – etwa dann, wenn Investoren deutlich höhere Renditen verlangen, um weiterhin US-Staatsanleihen zu kaufen.

Tatsächlich sind die Renditen langlaufender US-Anleihen zuletzt kräftig gestiegen. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichte zuletzt wieder Niveaus aus der Zeit der Finanzkrise 2007. An den Märkten wächst deshalb die Sorge, dass sogenannte "Bond Vigilantes" zurückkehren könnten – also Investoren, die Regierungen durch steigende Finanzierungskosten zu einer strengeren Haushaltspolitik zwingen.

Trotzdem gelten US-Staatsanleihen für viele Anleger weiterhin als einer der sichersten Häfen der Welt. Viele Analysten führen den jüngsten Renditeanstieg bislang eher auf Inflationssorgen und robuste Konjunkturdaten zurück als auf eine unmittelbare Vertrauenskrise in die amerikanischen Staatsfinanzen.

US-Präsident Donald Trump selbst bewertet die Lage deutlich entspannter. In einem Interview mit dem Magazin Fortune argumentierte Trump, die Verschuldung sei gemessen am Gesamtwert der Vereinigten Staaten und ihrer natürlichen Ressourcen deutlich weniger problematisch. "Wenn man den Wert dieser Dinge zusammenrechnet, kommt man auf Hunderte von Billionen US-Dollar", sagte Trump. Selbst bei einer Staatsverschuldung von 40 Billionen US-Dollar wäre Amerika deshalb "noch weit unterverschuldet".

Haushaltsexperten überzeugt diese Argumentation allerdings kaum. Maya MacGuineas, Präsidentin des Committee for a Responsible Federal Budget, warnte zuletzt erneut vor einer möglichen Haushaltskrise. Die Finanzmärkte würden die dauerhaft hohe Kreditaufnahme "nur noch eine gewisse Zeit tolerieren", erklärte sie.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



