Nanobiotix klar erholt - Jefferies lobt neue Krebstherapie

PARIS (dpa-AFX) - Nach einem positiven Kommentar der Investmentbank Jefferies haben sich die Aktien von Nanobiotix am Freitagmorgen deutlich erholt. Die Papiere des Spezialisten für Nano-Strahlentherapie kletterten um fast zehn Prozent auf 36,80 Euro hoch und hielten nach jüngstem Rückschlag damit ihre 21-Tage-Linie. In der Vorwoche hatten sie mit 47,66 Euro noch einen Rekordstand erreicht, waren dann aber nach 144 Prozent Jahresplus deutlich zurückgekommen.

Die jüngsten Studiendaten vom Wirkstoff NBTXR3 bei Lungenkrebs hätten die Risiken in ihrem Bewertungsmodell deutlich gesenkt, schrieb Jefferies-Analystin Shan Hama. Folglich stockte sie ihr Kursziel massiv hoch, von 21,50 auf nunmehr 60 Euro. Damit signalisiert sie noch gut ein Viertel Potenzial über das jüngste Rekordhoch hinaus.