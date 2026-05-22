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    AKTIE IM FOKUS

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    Nanobiotix klar erholt - Jefferies lobt neue Krebstherapie

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien Nanobiotix erholten sich um fast zehn Prozent
    • Jefferies hob Kursziel von 21,50 auf 60 Euro an
    • NBTXR3 verstärkt Strahlentherapie bei NSCLC positiv
    AKTIE IM FOKUS - Nanobiotix klar erholt - Jefferies lobt neue Krebstherapie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Nach einem positiven Kommentar der Investmentbank Jefferies haben sich die Aktien von Nanobiotix am Freitagmorgen deutlich erholt. Die Papiere des Spezialisten für Nano-Strahlentherapie kletterten um fast zehn Prozent auf 36,80 Euro hoch und hielten nach jüngstem Rückschlag damit ihre 21-Tage-Linie. In der Vorwoche hatten sie mit 47,66 Euro noch einen Rekordstand erreicht, waren dann aber nach 144 Prozent Jahresplus deutlich zurückgekommen.

    Die jüngsten Studiendaten vom Wirkstoff NBTXR3 bei Lungenkrebs hätten die Risiken in ihrem Bewertungsmodell deutlich gesenkt, schrieb Jefferies-Analystin Shan Hama. Folglich stockte sie ihr Kursziel massiv hoch, von 21,50 auf nunmehr 60 Euro. Damit signalisiert sie noch gut ein Viertel Potenzial über das jüngste Rekordhoch hinaus.

    NBTXR3 wird in solide Tumore injiziert und wirkt dann dort als Verstärker bei der Strahlentherapie - ein neuer Ansatz in der Onkologie. Bei inoperablem Lungenkrebs (NSCLC) seien die Studienresulate vielversprechend, so Hama. Sie lobte zudem die Kapitalerhöhung, die den Franzosen nun bis 2029 finanziell Luft verschafft habe./ag/ajx/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nanobiotix Aktie

    Die Nanobiotix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,62 % und einem Kurs von 36,56 auf Tradegate (22. Mai 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nanobiotix Aktie um -24,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nanobiotix bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd..






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