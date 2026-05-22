Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 22.05. - FTSE Athex 20 stark +0,97 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.747,87 PKT und verliert bisher -0,35 %.
Top-Werte: DHL Group +3,17 %, Symrise +2,07 %, Infineon Technologies +1,76 %
Flop-Werte: Vonovia -5,74 %, Fresenius Medical Care -4,81 %, Scout24 -4,10 %
Der MDAX steht bei 32.049,03 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: Delivery Hero +2,73 %, Jenoptik +2,42 %, PUMA +2,37 %
Flop-Werte: United Internet -2,89 %, Lanxess -2,69 %, Knorr-Bremse -2,17 %
Der TecDAX steht bei 4.010,17 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +3,57 %, Jenoptik +2,42 %, Evotec +1,78 %
Flop-Werte: United Internet -2,89 %, Nagarro -1,68 %, 1&1 -0,99 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.004,64 PKT und verliert bisher -0,25 %.
Top-Werte: DHL Group +3,17 %, Adyen Parts Sociales +2,46 %, Infineon Technologies +1,76 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -1,50 %, Münchener Rück -1,29 %, DANONE -1,28 %
Der ATX bewegt sich bei 5.964,93 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +8,76 %, STRABAG +1,36 %, Lenzing +1,14 %
Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -1,84 %, PORR -1,73 %, EVN -1,37 %
Der SMI steht bei 13.533,62 PKT und verliert bisher -0,05 %.
Top-Werte: Givaudan +1,32 %, ABB +1,22 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,08 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -4,23 %, Swiss Re -1,23 %, UBS Group -1,11 %
Der CAC 40 steht bei 8.122,00 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: Sanofi +0,69 %, STMicroelectronics +0,59 %, Pernod Ricard +0,54 %
Flop-Werte: Renault -1,36 %, DANONE -1,28 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -1,14 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.139,31 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,74 %, ABB +1,22 %, Assa Abloy Registered (B) +0,64 %
Flop-Werte: Sandvik -1,02 %, Securitas Shs(B) -0,75 %, Alfa Laval -0,70 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.715,00 PKT und steigt um +0,97 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,55 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,70 %, Coca-Cola HBC +0,56 %
Flop-Werte: Viohalco -3,26 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,93 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,86 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.