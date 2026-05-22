Börsenstart Europa - 22.05. - FTSE Athex 20 stark +0,97 %

Der MDAX steht bei 32.049,03 PKT und verliert bisher -0,11 %. Top-Werte: Delivery Hero +2,73 %, Jenoptik +2,42 %, PUMA +2,37 % Flop-Werte: United Internet -2,89 %, Lanxess -2,69 %, Knorr-Bremse -2,17 %

Der DAX steht bei 24.747,87 PKT und verliert bisher -0,35 %. Top-Werte: DHL Group +3,17 %, Symrise +2,07 %, Infineon Technologies +1,76 % Flop-Werte: Vonovia -5,74 %, Fresenius Medical Care -4,81 %, Scout24 -4,10 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 4.010,17 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +3,57 %, Jenoptik +2,42 %, Evotec +1,78 %

Flop-Werte: United Internet -2,89 %, Nagarro -1,68 %, 1&1 -0,99 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.004,64 PKT und verliert bisher -0,25 %.

Top-Werte: DHL Group +3,17 %, Adyen Parts Sociales +2,46 %, Infineon Technologies +1,76 %

Flop-Werte: Deutsche Bank -1,50 %, Münchener Rück -1,29 %, DANONE -1,28 %

Der ATX bewegt sich bei 5.964,93 PKT und steigt um +0,57 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +8,76 %, STRABAG +1,36 %, Lenzing +1,14 %

Flop-Werte: CA-Immobilien-Anlagen -1,84 %, PORR -1,73 %, EVN -1,37 %

Der SMI steht bei 13.533,62 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: Givaudan +1,32 %, ABB +1,22 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,08 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -4,23 %, Swiss Re -1,23 %, UBS Group -1,11 %

Der CAC 40 steht bei 8.122,00 PKT und verliert bisher -0,28 %.

Top-Werte: Sanofi +0,69 %, STMicroelectronics +0,59 %, Pernod Ricard +0,54 %

Flop-Werte: Renault -1,36 %, DANONE -1,28 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -1,14 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.139,31 PKT und gewinnt bisher +0,57 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,74 %, ABB +1,22 %, Assa Abloy Registered (B) +0,64 %

Flop-Werte: Sandvik -1,02 %, Securitas Shs(B) -0,75 %, Alfa Laval -0,70 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.715,00 PKT und steigt um +0,97 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,55 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,70 %, Coca-Cola HBC +0,56 %

Flop-Werte: Viohalco -3,26 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,93 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,86 %