Deutsche Bank hebt DHL Group auf 'Buy' - Ziel hoch auf 56 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,24 % und einem Kurs von 49,71 auf Tradegate (22. Mai 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +5,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,63 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 59,53 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -11,40 %/+14,78 % bedeutet.