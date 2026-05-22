🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Jetzt beginnt das Endspiel

    729 Aufrufe 729 0 Kommentare 0 Kommentare

    Strategy will jeden neuen Bitcoin bis 2140 vom Markt saugen

    Michael Saylor glaubt, dass Strategy künftig jeden neu geschürften Bitcoin absorbieren könnte. Schon heute kauft das Unternehmen laut Saylor mehr Bitcoin als Miner produzieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Jetzt beginnt das Endspiel - Strategy will jeden neuen Bitcoin bis 2140 vom Markt saugen
    Foto: Travis Ball - Sipa USA

    Michael Saylor treibt seine Bitcoin-Wette immer weiter auf die Spitze. In einem Interview mit CNBC erklärte der Executive Chairman von Strategy, sein Unternehmen könne theoretisch sämtliche neu geschürften Bitcoins bis zum Jahr 2140 aufkaufen. Hintergrund sei die immer stärkere institutionelle Nachfrage nach der Kryptowährung und die zunehmende Verknappung des Angebots.

    "Mit unserem Unternehmen werden wir wahrscheinlich alle Bitcoins kaufen, die von Minern bis zum Jahr 2140 produziert werden", sagte Saylor. Strategy habe in diesem Jahr bereits mehr Bitcoin gekauft, als Miner überhaupt neu erzeugt hätten. Laut Saylor absorbieren inzwischen Unternehmen, ETFs und digitale Kreditprodukte einen Großteil des neu auf den Markt kommenden Angebots.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Short
    168,28€
    Basispreis
    1,03
    Ask
    × 14,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    158,09€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Damit verschiebt sich der Bitcoin-Markt immer stärker weg von privaten Spekulanten hin zu institutionellen Investoren. Während Privatanleger die Kryptowährung jahrelang geprägt hatten, dominieren inzwischen milliardenschwere Kapitalzuflüsse großer Vermögensverwalter, ETF-Anbieter und Unternehmen die Nachfrage. Strategy selbst hält mittlerweile Bitcoin im Wert von rund 65 Milliarden US-Dollar und ist damit der weltweit größte Unternehmenshalter der Kryptowährung.

    Besonders auffällig ist dabei die Größenordnung, mit der Saylor inzwischen argumentiert. Er erklärte, Bitcoin könne in den kommenden 21 Jahren auf einen Preis von 21 Millionen US-Dollar pro Coin steigen. Seine Begründung: Immer mehr Kapital treffe auf einen Vermögenswert, dessen maximale Menge dauerhaft auf 21 Millionen Coins begrenzt bleibt. Genau daraus entstehe eine strukturelle Angebotsknappheit.

     

    Gleichzeitig sieht Saylor die Tokenisierung von Vermögenswerten als nächsten großen Umbruch für die globalen Finanzmärkte. Durch Blockchain-Technologie könnten Anleger künftig direkter um Renditen und Kredite konkurrieren, ohne vollständig von klassischen Banken abhängig zu sein. "Die wahre Stärke der Tokenisierung liegt darin, dass sie einen freien Markt für die Kreditvergabe und Renditen für Vermögensinhaber schafft", sagte Saylor.

    Die Debatte über Bitcoin geht damit längst über die reine Kursentwicklung hinaus. Für viele Investoren entwickelt sich die Kryptowährung zunehmend zu einer strategischen Infrastrukturwette auf digitale Vermögenswerte, Tokenisierung und alternative Finanzsysteme. Gleichzeitig wächst mit jeder neuen institutionellen Kaufwelle die Sorge, dass der Markt langfristig immer illiquider werden könnte, wenn ein wachsender Teil des Bitcoin-Angebots dauerhaft in Unternehmensbilanzen, ETFs und großen Investmentvehikeln verschwindet.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Jetzt beginnt das Endspiel Strategy will jeden neuen Bitcoin bis 2140 vom Markt saugen Michael Saylor glaubt, dass Strategy künftig jeden neu geschürften Bitcoin absorbieren könnte. Schon heute kauft das Unternehmen laut Saylor mehr Bitcoin als Miner produzieren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     