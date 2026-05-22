Strategy will jeden neuen Bitcoin bis 2140 vom Markt saugen

"Mit unserem Unternehmen werden wir wahrscheinlich alle Bitcoins kaufen, die von Minern bis zum Jahr 2140 produziert werden", sagte Saylor. Strategy habe in diesem Jahr bereits mehr Bitcoin gekauft, als Miner überhaupt neu erzeugt hätten. Laut Saylor absorbieren inzwischen Unternehmen, ETFs und digitale Kreditprodukte einen Großteil des neu auf den Markt kommenden Angebots.

Michael Saylor treibt seine Bitcoin-Wette immer weiter auf die Spitze. In einem Interview mit CNBC erklärte der Executive Chairman von Strategy, sein Unternehmen könne theoretisch sämtliche neu geschürften Bitcoins bis zum Jahr 2140 aufkaufen. Hintergrund sei die immer stärkere institutionelle Nachfrage nach der Kryptowährung und die zunehmende Verknappung des Angebots.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Damit verschiebt sich der Bitcoin-Markt immer stärker weg von privaten Spekulanten hin zu institutionellen Investoren. Während Privatanleger die Kryptowährung jahrelang geprägt hatten, dominieren inzwischen milliardenschwere Kapitalzuflüsse großer Vermögensverwalter, ETF-Anbieter und Unternehmen die Nachfrage. Strategy selbst hält mittlerweile Bitcoin im Wert von rund 65 Milliarden US-Dollar und ist damit der weltweit größte Unternehmenshalter der Kryptowährung.

Besonders auffällig ist dabei die Größenordnung, mit der Saylor inzwischen argumentiert. Er erklärte, Bitcoin könne in den kommenden 21 Jahren auf einen Preis von 21 Millionen US-Dollar pro Coin steigen. Seine Begründung: Immer mehr Kapital treffe auf einen Vermögenswert, dessen maximale Menge dauerhaft auf 21 Millionen Coins begrenzt bleibt. Genau daraus entstehe eine strukturelle Angebotsknappheit.

Gleichzeitig sieht Saylor die Tokenisierung von Vermögenswerten als nächsten großen Umbruch für die globalen Finanzmärkte. Durch Blockchain-Technologie könnten Anleger künftig direkter um Renditen und Kredite konkurrieren, ohne vollständig von klassischen Banken abhängig zu sein. "Die wahre Stärke der Tokenisierung liegt darin, dass sie einen freien Markt für die Kreditvergabe und Renditen für Vermögensinhaber schafft", sagte Saylor.

Die Debatte über Bitcoin geht damit längst über die reine Kursentwicklung hinaus. Für viele Investoren entwickelt sich die Kryptowährung zunehmend zu einer strategischen Infrastrukturwette auf digitale Vermögenswerte, Tokenisierung und alternative Finanzsysteme. Gleichzeitig wächst mit jeder neuen institutionellen Kaufwelle die Sorge, dass der Markt langfristig immer illiquider werden könnte, wenn ein wachsender Teil des Bitcoin-Angebots dauerhaft in Unternehmensbilanzen, ETFs und großen Investmentvehikeln verschwindet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

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