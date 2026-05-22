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    Schürt KI doch Inflation? Neue Billionen-Dollar Iran-Fake-News!

    Die Kosten für die immer Rechen-intensiveren KI-Modelle steigen so rasant, dass menschliche Arbeit vielfach schon günstiger ist..

    Schürt KI doch die Inflation und ist nicht deflationär, wie bisher gedacht? Und gestern sorgte wieder einmal die Fake-News-Industrie in Sachen Iran für Billionen-Bewegungen an den Märkten: der Ölpreis fiel, die Aktienmärkte stiegen nach einer (vermeintlichen) Meldung der Nachrichtenagentur Al Arabiya, wonach ein vorläufiger Deal zwischen Iran-USA vereinbart sei. Al Arabiya selbst hat einige Zeit später dementiert, diese Meldung gebracht zu haben - also wurde diese Fake-News wieder einmal gezielt lanciert. Damit kann die KI-Euphorie weiter aufrecht erhalten werden - Ziel dürfte sein, für die anstehenden Börsengänge von SpaceX, Anthropic und OpenAI die gute Stimmung zu erhalten. Aber die Kosten für die immer Rechen-intensiveren KI-Modelle steigen so rasant, dass menschliche Arbeit vielfach schon günstiger ist..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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