Schürt KI doch Inflation? Neue Billionen-Dollar Iran-Fake-News!

Schürt KI doch die Inflation und ist nicht deflationär, wie bisher gedacht? Und gestern sorgte wieder einmal die Fake-News-Industrie in Sachen Iran für Billionen-Bewegungen an den Märkten: der Ölpreis fiel, die Aktienmärkte stiegen nach einer (vermeintlichen) Meldung der Nachrichtenagentur Al Arabiya, wonach ein vorläufiger Deal zwischen Iran-USA vereinbart sei. Al Arabiya selbst hat einige Zeit später dementiert, diese Meldung gebracht zu haben - also wurde diese Fake-News wieder einmal gezielt lanciert. Damit kann die KI-Euphorie weiter aufrecht erhalten werden - Ziel dürfte sein, für die anstehenden Börsengänge von SpaceX, Anthropic und OpenAI die gute Stimmung zu erhalten. Aber die Kosten für die immer Rechen-intensiveren KI-Modelle steigen so rasant, dass menschliche Arbeit vielfach schon günstiger ist..

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