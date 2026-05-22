Heiko Böhmer (Shareholder Value): Der "Free Lunch" der Börse — und warum er nur den Geduldigen zugutekommt

Schauen wir genauer hin. Was bestimmt eigentlich die Rendite einer Aktie über verschiedene Zeithorizonte?

An der Börse gibt es bekanntlich nichts geschenkt. Diesen Satz hört man oft. Er ist meistens richtig — aber nicht immer. Es gibt einen „Free Lunch". Einen kostenfreien Mittagstisch, an dem sich jeder bedienen darf. Allerdings mit einer ungewöhnlichen Bedingung: Zeit. Wer geduldig ist, bekommt ihn. Wer zappelt, geht leer aus.

Sentiment heute, Kultur morgen

Eine aufschlussreiche Logik dazu kommt von REQ Capital. Sie ordnet die Treiber der Aktienrendite nach Zeit. Über einen Monat bestimmt das Sentiment — Angst und Gier — das Ergebnis. Wer in dieser Zeit handelt, spielt gegen Stimmungen. Eine schlechte Idee.

Über ein Jahr bestimmt die Veränderung des Bewertungsmultiples die Rendite. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis steigt oder fällt. Es geht um Stimmung, nicht um das Unternehmen.

Über drei bis fünf Jahre wird der Zyklus der Branche relevant. Welche Branche ist gerade angesagt, welche nicht? Über fünf bis zehn Jahre dominiert die Reinvestment-Rendite des Unternehmens — also: Was passiert mit den verdienten Gewinnen? Werden sie produktiv reinvestiert? Erzielt das Unternehmen damit weiterhin hohe Kapitalrenditen?

Und über zehn Jahre und länger entscheidet ein Faktor alles: Menschen und Kultur.

Das ist der eigentliche Free Lunch. Wer den richtigen Unternehmens-Captain an Bord hat, profitiert über Jahrzehnte. Nicht nur ein bisschen. Sondern überproportional. Die Reinvestitionen wirken, das Geschäft wächst aus eigener Kraft, der Zinseszins arbeitet.

Outsider-CEOs — der Geheimcode

Im Buch „The Outsiders" von William Thorndike sind fünf Merkmale beschrieben, die solche herausragenden Unternehmenschefs auszeichnen.

1. Primärer Fokus auf Kapitalallokation. Sie überlegen sehr genau, wo das verdiente Geld am besten arbeitet.

2. Fokus auf Cashflow, nicht auf Quartalsergebnisse. Bilanzkosmetik interessiert sie nicht.

3. „Skin in the game". Sie sind selbst signifikant am Unternehmen beteiligt.

4. Sie kommunizieren von Investor zu Co-Investor, nicht von Vorstand zu Aktionär.

5. Sparsamer Außenauftritt. Bahncard statt Privatjet.

Klingt unspektakulär. Ist es aber nicht.

Wir prüfen das bei jeder Aktie, die wir für unsere Frankfurter Fonds analysieren. Mit einer Checkliste, die so manchen schmunzeln lässt: Verfügt das Unternehmen über ein Firmenflugzeug? Fährt der CEO Autorennen? Wo befinden sich die Kundenparkplätze — und wo die Vorstandsparkplätze? Bei der Auswertung von Analystencalls achten wir auf eine spezielle Frage: Wie häufig taucht das Wort „Ich" auf? Das sind keine Spielereien. Diese Indikatoren sagen oft mehr über die Kultur eines Unternehmens aus als jede Bilanz.

Zwei Wachstumsmotoren für „Zinseszinsmaschinen"

Wenn beides zusammenkommt — die richtige Kultur und das richtige Geschäftsmodell — entsteht das, was wir „Zinseszinsmaschinen" nennen. Zwei Motoren treiben sie an. Erstens: nachhaltiges organisches Wachstum. Das Geschäftsmodell wächst aus eigener Kraft. Zweitens: wertschaffende Akquisitionen. Übernahmen, die nicht nur Größe bringen, sondern echten Wert.

Diploma PLC ist so ein Beispiel. Ein britischer Spezialdistributor. Eigenkapitalrendite von 22,1 Prozent, klarer Burggraben, langjährig erfahrenes Management mit Skin in the Game. Über Jahre hinweg hat Diploma kleine Wettbewerber übernommen, integriert, optimiert. Aus einer Mittelstandsfirma wurde eine Zinseszinsmaschine. Heute liegt der Börsenwert bei 7,4 Milliarden Pfund. Wir halten die Aktie seit Jahren — und haben sie immer wieder aufgestockt.

Was bedeutet das für Anleger?

Die wichtigste Lektion: Wer kurzfristig denkt, spielt gegen das System. Sentiment, Multiples, Zyklen — das sind die Drehscheiben des kurzen Horizonts. Schwer zu prognostizieren. Voller Rauschen. Wer langfristig denkt, spielt mit dem System. Die Reinvestitionsrendite arbeitet. Die Kultur entfaltet ihre Kraft. Der Zinseszins greift. Das ist der Free Lunch. Er ist gratis. Aber er kostet trotzdem etwas. Er kostet Geduld.

Wer sie aufbringt, wird belohnt. Wir bei Shareholder Value Management haben uns entschieden, auf diesem Tisch zu speisen. Sehr gerne. Sehr ruhig. Und vor allem sehr ausdauernd.