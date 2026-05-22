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    UNIQA: Cyberangriffe sind Top Unternehmensrisiko

    Für Sie zusammengefasst
    • Cyberangriffe steigen und verursachen hohe Schäden
    • UNIQA bietet Cyberversicherung mit 24/7 Soforthilfe
    • Cyberangriffe führen häufig zu Betriebsunterbrechungen
    APA ots news - UNIQA: Cyberangriffe sind Top Unternehmensrisiko
    Foto: Siarhei - 356130783

    Neuer Unternehmensschutz Cyber mit 24/7 Soforthilfe als Reaktion auf Risikoentwicklung

    Wien (APA-ots) - Steigende Cybercrime-Zahlen und wachsende finanzielle Schäden rücken
    Cyberrisiken in den Fokus professionellen Risikomanagements. Mit dem neuen Unternehmensschutz Cyber bietet UNIQA Unternehmen ab sofort umfassenden Versicherungsschutz inklusive Incident Response.

    Cyberangriffe zählen mittlerweile zu den größten operativen und finanziellen Risiken für Unternehmen. Laut KPMG Cybersecurity-Studie 2026 sind Cyberangriffe auf heimische Unternehmen in den letzten zwölf Monaten von einem bereits hohen Niveau weiter gestiegen. Eine weitere Erkenntnis des Reports: Künstliche Intelligenz spielt mittlerweile eine große Rolle. Cyberangriffe sind deutlich professioneller, schneller und schwerer zu erkennen. 25 Prozent der Befragten sagen, dass Cyberangriffe auf ihr Unternehmen stark bzw. eher zugenommen haben. Jeder 8. Cyberangriff war dabei erfolgreich und überwand die Sicherheitsbarrieren der Unternehmen. Die Auswirkungen sind meist folgenschwer: So führten 30 Prozent dieser Cyberangriffe zu einem länger andauernden Unternehmensstillstand.

    Wenn IT-Systeme kompromittiert werden, Daten abfließen oder der Geschäftsbetrieb stillsteht, sind rasche technische, rechtliche und kommunikative Entscheidungen entscheidend. Gleichzeitig stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, geeigneten Versicherungsschutz zu erhalten. " In Österreich vertrauen uns mehr als 120.000 Firmenkunden - von kleinen Unternehmen bis hin zu Industriebetrieben. Als führende Versicherung in diesem Bereich ist es unsere Aufgabe, unsere Kundinnen und Kunden auch bestmöglich vor virtuellen Gefahren umfangreich und gleichzeitig unkompliziert zu schützen ", so Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG , und erklärt: " Cyberrisiken lassen sich heute nicht mehr allein technisch beherrschen - sie erfordern ein professionelles Zusammenspiel aus Prävention, schneller Reaktion und finanzieller Absicherung. "

    Umfassender Cyber-Versicherungsschutz mit 24/7 Notfallhotline

    Mit dem neuen Unternehmensschutz Cyber reagiert UNIQA auf die Risikoentwicklung und die Bedürfnisse der Unternehmen. Das Produkt kombiniert klassischen Versicherungsschutz mit umfassenden Serviceleistungen im Ernstfall - von der technischen Soforthilfe über forensische Analysen bis hin zu Rechts- und Kommunikationsberatung durch spezialisierte Partner.

    Der Versicherungsschutz umfasst unter anderem:

    - Soforthilfe nach Cybervorfällen

    - Betriebsunterbrechungsschäden

    - Haftpflicht bei Datenschutzverstößen sowie

    - Schäden durch Phishing und Social Engineering.

    Die Versicherungssummen reichen von 250.000 bis 5 Millionen Euro. Eine 24/7-Notfallhotline steht im Schadenfall rund um die Uhr zur Verfügung.

    UNIQA

    Die UNIQA Group ist eine der führenden
    Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.
    In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen betreuen 3,9 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte
    Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

    Rückfragehinweis:
    UNIQA Insurance Group AG
    Mag. Natascha A. Smole
    Telefon: +43 664 88827382
    E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0050 2026-05-22/10:08






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