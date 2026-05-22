ServiceNow Aktie heute im Plus - 22.05.2026

Mit einer Performance von +2,70 % konnte die ServiceNow Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ServiceNow Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 88,10€, mit einem Plus von +2,70 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der ServiceNow Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,36 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um +13,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -33,19 % verloren.

ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,23 % 1 Monat +1,12 % 3 Monate -0,36 % 1 Jahr -50,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

Stand: 22.05.2026, 10:17 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten von ServiceNow: Mitglieder heben starkes Geschäftsmodell, Burggraben, KI-Integration und hohe Kundenbindung als Basis für mögliche Outperformance in 1–3 Jahren hervor; Bank of America startet Coverage mit Buy und USD 130 Ziel; institutionelle Großaktionäre dominieren; OGE-Käufe erwähnt, aber kein operativer Politkonnex; jüngliche vorbörsliche Stärke und Diskussionen um technische Trendwende; Softwaresektor sieht Nachholbedarf.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,86 Mrd. € wert.

Die Weltwirtschaft befindet sich mitten in einem neuen Infrastruktur-Superzyklus, in dem die neue Quelle der Produktivität in der umfangreichen Nutzung von Digitalisierung und KI gesucht wird. Die physischen Grundlagen einer extensiven Nutzung von …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,54 %. IBM notiert im Plus, mit +4,64 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,57 %. Oracle legt um +1,07 % zu

ServiceNow Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.