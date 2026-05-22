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    Besonders beachtet!

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    ServiceNow Aktie heute im Plus - 22.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ServiceNow Aktie bisher um +2,70 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ServiceNow Aktie.

    Besonders beachtet! - ServiceNow Aktie heute im Plus - 22.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    ServiceNow ist ein US-Softwareanbieter für Cloud-basierte Workflow- und IT-Service-Management-Plattformen. Kernprodukte: Now Platform, ITSM, HR-, Customer- und Risk-Workflows. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS-Segment. Wichtige Konkurrenten: Salesforce, Microsoft, Atlassian, BMC. USP: tiefe Workflow-Automatisierung, breite Integrationen, starke Position im ITSM-Kernmarkt.

    ServiceNow Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.05.2026

    Mit einer Performance von +2,70 % konnte die ServiceNow Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ServiceNow Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 88,10, mit einem Plus von +2,70 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der ServiceNow Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,36 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um +13,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ServiceNow -33,19 % verloren.

    ServiceNow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,23 %
    1 Monat +1,12 %
    3 Monate -0,36 %
    1 Jahr -50,90 %
    Stand: 22.05.2026, 10:17 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ServiceNow Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten von ServiceNow: Mitglieder heben starkes Geschäftsmodell, Burggraben, KI-Integration und hohe Kundenbindung als Basis für mögliche Outperformance in 1–3 Jahren hervor; Bank of America startet Coverage mit Buy und USD 130 Ziel; institutionelle Großaktionäre dominieren; OGE-Käufe erwähnt, aber kein operativer Politkonnex; jüngliche vorbörsliche Stärke und Diskussionen um technische Trendwende; Softwaresektor sieht Nachholbedarf.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

    Zur ServiceNow Diskussion

    Informationen zur ServiceNow Aktie

    Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,86 Mrd. € wert.

    KI-Rechenzentren brauchen Kernkraft – 70 bis 100 % mehr Energie bis 2050! American Atomics, SAP und ServiceNow im Fokus


    Die Weltwirtschaft befindet sich mitten in einem neuen Infrastruktur-Superzyklus, in dem die neue Quelle der Produktivität in der umfangreichen Nutzung von Digitalisierung und KI gesucht wird. Die physischen Grundlagen einer extensiven Nutzung von …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,54 %. IBM notiert im Plus, mit +4,64 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,57 %. Oracle legt um +1,07 % zu

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    Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ServiceNow

    +2,40 %
    +12,66 %
    +0,62 %
    -0,86 %
    -51,15 %
    -7,25 %
    +13,21 %
    +604,69 %
    +2.101,50 %
    ISIN:US81762P1021WKN:A1JX4P
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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