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    Airbnb will App mit KI personalisieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbnb hebt per KI individuelle Angebotsmerkmale hervor
    • KI fasst Bewertungen zu Lage und Sauberkeit zusammen
    • Airbnb erweitert Angebot um Dienstleistungen und Hotels
    Airbnb will App mit KI personalisieren
    Foto: rarrarorro - stock.adobe.com

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die Unterkünfte-Plattform Airbnb will ihren Dienst stärker individuell auf einzelne Nutzer zuschneiden - und setzt dafür auf Künstliche Intelligenz. Unter anderem sollen bei der Anzeige der Beschreibung Merkmale hervorgehoben werden, von denen man wisse, dass sie für die konkreten Kunden relevant seien, sagte Mitgründer Nathan Blecharczyk der Deutschen Presse-Agentur. Habe man etwa in der Vergangenheit öfter Unterkünfte mit einem Pool gebucht, werde das bei der Ansicht anderer Angebote prominent angezeigt.

    Künstliche Intelligenz soll auch bei der Auswertung von Bewertungen auf der Plattform zum Einsatz kommen. "Wir haben mehr als eine Milliarde Bewertungen auf der Plattform. Sie werden sie nicht alle lesen", sagte Blecharczyk. KI soll stattdessen den Inhalt der Bewertungen zu einzelnen Themen zusammenfassen. Dabei werden Aspekte hervorgehoben, die besonders häufig in den Bewertungen vorkommen: Etwa Lage, Sauberkeit, Anbindung, Heizung, Check-In-Verfahren oder Lärm.

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    Hotels bei Airbnb

    Airbnb setzt zudem stärker auf zusätzliche Dienstleistungen. Über die App soll man künftig unter anderem auch Mietwagen, Kofferaufbewahrung oder Lebensmittel-Lieferungen buchen können. Zudem will die Firma prominenter Erlebnisse wie Touren, Verkostungen oder Workshops anbieten.

    Airbnb konkurriert zwar grundsätzlich mit der Hotel-Industrie. Die Firma bot allerdings schon seit Jahren zusätzlich Aufenthalte in Boutique-Hotels an. Doch inzwischen sorge man dafür, dass auf der Plattform in allen relevanten Stadtteilen auch Hotelzimmer im Angebot seien, sagte Blecharczyk. "Wir erkennen an, dass selbst unsere loyalsten Airbnb-Kunden immer noch manchmal Hotels buchen." Das könne in manchen Fällen die bessere Lösung sein, zum Beispiel auf Dienstreisen oder nur einer Übernachtung. Und anstatt sie zu einer anderen Website zu schicken, wolle Airbnb auch diesen Markt bedienen./so/DP/stk

    Airbnb Registered (A)

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    ISIN:US0090661010WKN:A2QG35
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbnb Registered (A) Aktie

    Die Airbnb Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 115,2 auf Tradegate (22. Mai 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbnb Registered (A) Aktie um +0,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbnb Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 48,10 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 503,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +160,69 %/+603,86 % bedeutet.




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