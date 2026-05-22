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    B+S Banksysteme: Gut in Form vor dem Endspurt

    B+S Banksysteme hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 die positive Entwicklung der Vorquartale nicht nur bestätigt, sondern nochmals beschleunigt. Nach neun Monaten summiert sich das Umsatzwachstum inzwischen auf 11 Prozent, während das operative Ergebnis deutlich stärker zulegen konnte: Das EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 48 Prozent auf 1,33 Mio. Euro. Damit baut der Softwareanbieter seine Profitabilität weiter aus und unterstreicht die hohe Stabilität des Geschäftsmodells.

    Vor diesem Hintergrund rechnet das Unternehmen nun auch für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum, nachdem bislang lediglich Erlöse auf Vorjahresniveau prognostiziert worden waren. Ob es auch für ein Gewinnwachstum reicht, bleibt allerdings abzuwarten. Hintergrund ist das sehr starke vierte Quartal des Vorjahres, das diesmal kaum zu toppen sein dürfte. Nach drei guten Quartalen zeichnet sich jedoch bereits ab, dass B+S auch im Geschäftsjahr 2025/26 zumindest in die Nähe des Rekordgewinns aus dem Vorjahr kommen dürfte.

    Die Aktie hat auf die Zahlen deutlich positiv reagiert, dennoch bleibt die Bewertung weiterhin moderat. Der Titel war zuletzt mit einem einstelligen KGV sowie niedrigen Cashflow-Multiplikatoren bewertet und gehörte damit zu den günstigeren Softwarewerten im Markt.

    (aktien-globlal.de, erstellt 22.05.26, 10:14 Uhr, veröffentlicht 22.05.26, 10:20 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

     

    Die B+S Banksysteme Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 2,16EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.




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