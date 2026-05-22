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    Besonders beachtet!

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    IBM Aktie mit starker Tagesperformance - 22.05.2026

    Am 22.05.2026 ist die IBM Aktie, bisher, um +3,74 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Besonders beachtet! - IBM Aktie mit starker Tagesperformance - 22.05.2026
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

    IBM aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.05.2026

    Die IBM Aktie kann am heutigen Handelstag um +3,74 % auf 226,15 zulegen. Das sind +8,15  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IBM Aktie. Nach einem Plus von +13,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 226,15, mit einem Plus von +3,74 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,40 % bei IBM.

    Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um +21,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,05 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in IBM eine negative Entwicklung von -12,88 % erlebt.

    Während IBM heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,40 %.

    IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,50 %
    1 Monat +4,05 %
    3 Monate +4,40 %
    1 Jahr -1,59 %
    Stand: 22.05.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 940 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 213,31 Mrd.EUR € wert.

    Wird sie wieder die Nummer 1?


    Die IBM-Aktie sprang am gestrigen Donnerstag um +12% in die Höhe und setzt auch am Freitagmorgen im europäischen Handel ihren Aufschwung mit einem Plus von +3% fort. Was treibt Big Blue wieder nach oben und sollten Anleger auf die IT-Legende setzen? Eine bahnbrechende Partnerschaft Hinter dem massiven Kurssprung der IBM-Nachricht steckt eine Nachricht aus Washington, […] The post IBM-Aktie: Wird sie wieder die Nummer 1? first appeared on sharedeals.de.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von IBM

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +0,51 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,49 %. Oracle legt um +1,07 % zu Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +0,92 %.

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    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IBM

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    ISIN:US4592001014WKN:851399
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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