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    Wirtschaftskrise

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    Eurogruppen-Chef warnt vor Verschärfung

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnung vor Verschärfung durch Sperre in Hormus
    • Stagflationärer Druck durch hohe Energiepreise belastet
    • EU senkt Prognosen, Deutschland bei 0,6 Prozent
    Wirtschaftskrise - Eurogruppen-Chef warnt vor Verschärfung
    Foto: Siarhei - 356130783

    NIKOSIA (dpa-AFX) - Der Eurogruppenpräsident Kyriakos Pierrakakis warnt vor einer Verschärfung der Wirtschaftskrise in Europa, je länger der Iran-Krieg andauert und die Straße von Hormus geschlossen bleibt. Man sei sich sehr bewusst, dass "Juni schlimmer sein wird als der Mai, Juli schlimmer als Juni", sagte Pierrakakis am Rande eines Treffens mit den Finanzministern in Eurogruppe in Zyperns Hauptstadt Nikosia. "Wir beobachten die Situation genau."

    Man haben gesehen, was an den Anleihemärkten geschieht und welche Instabilität dort herrscht, so Pierrakakis weiter. "Wir versuchen dabei, ein Gleichgewicht zu finden: Einerseits müssen wir unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Gesellschaften und insbesondere die Schwächsten unterstützen. Andererseits dürfen wir nicht zulassen, dass sich diese Energiekrise zu einer Fiskalkrise ausweitet."

    Seit die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus faktisch gesperrt ist, sind die Rohölpreise nach oben geschnellt. Hohe Energiepreise belasten Unternehmen und Verbraucher.

    Es gebe einen stagflationären Druck, aber Europa sei widerstandsfähig und habe bereits begonnen, auf die Krise zu reagieren, sagte Pierrakakis. Mit Stagflation wird eine Wirtschaftsflaute bei zugleich deutlich steigenden Preisen bezeichnet.

    In ihrer am Donnerstag vorgestellten Konjunkturprognose senkte die EU-Kommission ihre Wachstumserwartungen von 1,4 Prozent auf 1,1 Prozent. Für die 21 Staaten der Eurozone wurde sie auf 0,9 Prozent reduziert, Deutschland traut sie nur noch ein Mini-Wachstum zu: Die Brüsseler Behörde rechnet mit 0,6 Prozent Plus im laufenden Jahr für in der größten Volkswirtschaft Europas./rdz/DP/men






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