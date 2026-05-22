Saab-Aktie: Reife Hausse konsolidiert unter Hoch, Trend bleibt intakt

Der letzte verfügbare Schlusskurs beträgt 48,93 EUR. Damit notiert die Saab-Aktie deutlich über dem 3-Jahres-Tief von 11,43 EUR und hat rund zwei Drittel der gesamten Spanne zwischen Tief und Hoch bereits zurückgelegt. Vom Rekordstand bei 68,62 EUR ist der Kurs jedoch noch spürbar entfernt und liegt knapp 29 % darunter. Charttechnisch befindet sich die Aktie damit in einer Konsolidierungsphase innerhalb eines übergeordneten Bullenmarktes: weit entfernt von den alten Tiefs, aber unterhalb der jüngsten Spitzenkurse.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Saab Registered (B) Aktie einen klaren Aufwärtstrend. Ausgehend von Kursen knapp über 11 EUR im Sommer 2023 etablierte sich zunächst ein moderater Anstieg, der ab Anfang 2024 deutlich an Dynamik gewann. Nach einer Phase stabiler Aufwärtsbewegung zwischen 20 und 30 EUR kam es 2025 zu einer Trendbeschleunigung mit mehreren Rallyschüben bis in den Bereich von über 50 EUR. Das 3-Jahres-Tief liegt bei 11,43 EUR vom August 2023, das 3-Jahres-Hoch wurde am 19. Januar 2026 bei 68,62 EUR markiert. Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie auf erhöhtem Niveau, bleibt aber klar in einem langfristigen Aufwärtstrend verankert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie signalisiert reife Hausse

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der gelieferten Daten aktuell näherungsweise im Bereich um 52 EUR. Mit einem Schlusskurs von 48,93 EUR handelt die Saab Registered (B) Aktie damit rund 6 % unter diesem langfristigen Durchschnitt. Nach der extrem starken Rally bis Anfang 2026 deutet dieser Rücklauf unter die 200-Tage-Linie auf eine fortgeschrittene Konsolidierung hin, ohne den langfristigen Aufwärtstrend grundsätzlich zu brechen. Solange sich der Kurs in der Nähe dieser Marke stabilisiert und nicht deutlich darunter abgleitet, bleibt das große Bild positiv, auch wenn kurzfristig erhöhte Schwankungen einkalkuliert werden müssen.

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Fokus

Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 44 bis 46 EUR eine markante Unterstützungszone herausgebildet, die in den vergangenen Wochen mehrfach angelaufen und verteidigt wurde. Fällt die Aktie darunter, rückt der breitere Unterstützungsbereich um 40 bis 42 EUR in den Blick, wo Ende 2025 eine ausgedehnte Seitwärtsphase verlief. Auf der Oberseite trifft der Kurs zunächst im Band zwischen 52 und 55 EUR auf einen wichtigen Widerstand, der durch mehrere Wendepunkte im Frühjahr 2026 bestätigt ist. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung der nächsten Barrieren bei 60 bis 65 EUR freimachen. Das Rekordhoch bei 68,62 EUR markiert schließlich den zentralen langfristigen Widerstand, an dem sich der übergeordnete Trend entscheiden dürfte.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Saab Registered (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.