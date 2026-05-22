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    Traum vom Haus unerreichbar

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    US-Immobilienmarkt implodiert – Zinsen steigen, keine Käufer

    Am US-Immobilienmarkt bleiben die Käufer weg. Die Hypothekenzinsen sind zu hoch, die Preise auch und die Lebenshaltungskosten sowieso. Die Aussichten sehen noch schlimmer aus.

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    Traum vom Haus unerreichbar - US-Immobilienmarkt implodiert – Zinsen steigen, keine Käufer
    Foto: wO-Gemini

    Der US-Immobilienmarkt im Jahr 2026 ist kein Spiegelbild einer gesunden Wirtschaft, sondern das Paradebeispiel einer sogenannten "K-förmigen" Entwicklung. Während das Luxussegment ab einer Million US-Dollar ein kräftiges Absatzplus verzeichnet und Wohlhabende dank sprudelnder Aktiengewinne Häuser oft in bar kaufen, bricht das Einstiegssegment völlig ein.

    Für die amerikanische Mittelschicht und Erstkäufer ist der Markt praktisch eingefroren. Obwohl das Angebot an zum Verkauf stehenden Häusern im Frühjahr spürbar gestiegen ist und die Zahl der Verkäufer die der Käufer um dramatische 46,5 Prozent übersteigt, stagnieren die tatsächlichen Verkaufszahlen. Es gibt genug Häuser, aber die breite Masse der Bevölkerung steht chancenlos an der Seitenlinie.

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    Die Ursache für diese Käuferstarre liegt nicht nur bei den aktuell hohen Immobilienpreisen. Eine langfristige Studie von Goldman Sachs verdeutlicht, wie die finanzielle Basis der US-Haushalte seit der Jahrtausendwende systematisch aufgelöst wurde. Die Kosten für existenzielle Grundbedürfnisse haben sich radikal verschoben und fressen das Einkommen auf, noch bevor ans Sparen gedacht werden kann:

    • Wohnen: Der Anteil des Einkommens, der für Wohneigentum aufgewendet werden muss, stieg von 21 Prozent im Jahr 2000 auf 36 Prozent in 2025. Wer mieten muss, zahlt heute im Schnitt 29 Prozent statt früher 18 Prozent.
    • Gesundheit & Familie: Die Ausgaben für die familiäre Krankenversicherung explodierten von 12 Prozent auf 33 Prozent des Einkommens. Kinderbetreuung schlägt inzwischen mit 25 Prozent (statt 10 Prozent) zu Buche.
    • Die Bildungsfalle: Die Kosten für College-Gebühren haben sich verdoppelt bis verdreifacht. Die Raten für Studienkredite fressen heute im Schnitt 12 Prozent des Einkommens (Jahr 2000: 3 Prozent).

    Nach Abzug von Nahrungsmitteln, Gesundheit, Krediten und Kinderbetreuung bleibt den Familien schlichtweg kein Spielraum mehr, um die in den USA üblichen 10 Prozent bis 20 Prozent Anzahlung für ein Eigenheim anzusparen. Die Mittelschicht blutet finanziell aus.

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    Zu dieser strukturellen Belastung kommt die akute geldpolitische Lage. Die Hypothekenzinsen für die beliebten 30-jährigen Festzinsdarlehen bewegen sich aktuell auf einem hohen Niveau um die 6,5 Prozent bis 6,8 Prozent.

    Angetrieben werden die Raten durch geopolitische Verwerfungen im Nahen Osten und eine hartnäckige Inflation, welche die Renditen der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihen nach oben treiben. Zwar liegt die monatliche Belastung für ein durchschnittliches Haus bei Familien mit dem nationalen Medianeinkommen aktuell bei etwa 32 Prozent – doch laut dem US-Bauministerium gilt man damit bereits offiziell als "kostenmäßig überlastet". Für Geringverdiener ist die Lage mit einer rechnerischen Belastung von rund zwei Dritteln des Einkommens ohnehin utopisch.

    Das größte Risiko steht jedoch noch bevor: Sollte die US-Notenbank (Federal Reserve) aufgrund der anhaltenden Inflationssorgen die Leitzinsen im Laufe des Jahres wieder anheben, droht den Hypothekenzinsen ein neuer Satz nach oben. Ein solcher Schritt würde die Hürden für Kredite noch höher legen und den Markt endgültig einfrieren.

    Der US-Immobilienmarkt steckt in einer Sackgasse. Es ist keine Krise des mangelnden Angebots (wie in Deutschland), es ist eine Erschwinglichkeitskrise. Die Kombination aus jahrzehntelang gestiegenen Fixkosten für das nackte Überleben und den aktuellen Zinshürden hat den "American Dream" vom eigenen Heim für eine ganze Generation vorerst unerreichbar gemacht.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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