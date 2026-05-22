Eli Lilly vor dem nächsten Blockbuster – diese Studie macht Hoffnung

Die höchste Dosis half Patienten über 80 Wochen hinweg zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 28,3 Prozent oder 70,3 Pfund. In der Placebo-Gruppe lag der Wert bei 2,2 Prozent. Rund 45 Prozent der 2.500 Studienteilnehmer verloren mindestens 30 Prozent ihres Körpergewichts.

Eli Lilly meldet einen wichtigen Erfolg im boomenden Markt für Abnehmmittel. Das Medikament Retatrutide bestand eine entscheidende Studie der späten Phase bei Patienten mit Adipositas und führte bei allen Dosierungen zu deutlichem Gewichtsverlust.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Dan Skovronsky, Forschungs- und Produktchef von Eli Lilly, bezeichnete einen Gewichtsverlust von 30 Prozent als außergewöhnlich. Ein solcher Wert sei bislang vor allem mit bariatrischen Operationen verbunden gewesen. In einem CNBC-Interview sagte er, ein Gewichtsverlust dieser Größenordnung sei bei dieser Art von Medikamenten bisher nicht erreicht worden.

Auch eine niedrigere Dosis überzeugte. Vier Milligramm Retatrutide führten über 80 Wochen zu einem Gewichtsverlust von 19 Prozent oder 47,2 Pfund. Skovronsky erklärte, dieser Effekt liege etwa auf dem Niveau hoher Dosen von Zepbound, sei aber mit einem sehr guten Verträglichkeitsprofil verbunden.

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Retatrutide unterscheidet sich von bisherigen Medikamenten. Der Wirkstoff setzt gleichzeitig an drei Hormonsystemen an: Glucagon-like-Peptide-1, glukoseabhängiges insulinotropes Polypeptid und Glucagon. Zepbound wirkt dagegen auf zwei dieser Ziele. Wegovy von Novo Nordisk ahmt nur Glucagon-like-Peptide-1 nach.

Die Nebenwirkungen entsprachen weitgehend dem bekannten Profil ähnlicher Medikamente. Am häufigsten traten Magen-Darm-Beschwerden auf. Bei der höchsten Dosis litten rund 42 Prozent der Patienten unter Übelkeit, 32 Prozent unter Durchfall und 26,1 Prozent unter Verstopfung. Eli Lilly meldete keine Hinweise auf Herz- oder Leberprobleme.

Retatrutide strategisch wichtig

Der Konzern will seine starke Stellung im Markt für Medikamente gegen Adipositas und Diabetes verteidigen. Im ersten Quartal hielt Lilly laut einer Ergebnispräsentation 60,1 Prozent Marktanteil in den Vereinigten Staaten. Novo Nordisk kam auf 39,4 Prozent. Analysten sehen das Marktvolumen bis in die 2030er Jahre bei rund 100 Milliarden US-Dollar.

Retatrutide könnte dabei zur nächsten großen Säule im Adipositas-Geschäft werden. Analysten von TD Cowen schätzten im Januar, dass das Medikament im Jahr 2030 einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar erzielen könnte. Das könnte auch der Aktie einen Push geben, die sich seit Jahresanfang leicht im Minus aufhält.

Novo Nordisk versucht unterdessen aufzuholen und sicherte sich im März 2025 Rechte an einem frühen Konkurrenzwirkstoff des chinesischen Unternehmens United Laboratories International.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



