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    Umfrage

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    Mehrheit sieht China als künftig führende Weltmacht

    Für Sie zusammengefasst
    • China wird von 62 Prozent als Führungsmacht gesehen
    • USA nur 22 Prozent als künftige Weltmacht genannt
    • Europa 7 Prozent und Russland 2 Prozent kaum relevant
    Umfrage - Mehrheit sieht China als künftig führende Weltmacht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine deutliche Mehrheit der Bürger sieht nach einer Umfrage China und nicht die USA als die künftig führende Weltmacht: 62 Prozent nennen im ZDF-"Politbarometer" China, 22 Prozent die Vereinigten Staaten. Vor gut drei Jahren, im Februar 2023, lagen die Werte mit 47 zu 33 Prozent noch deutlich dichter beieinander.

    Europa und Russland spielen nach Meinung der Deutschen keine wesentliche Rolle. Nur sieben Prozent (minus eins seit 2023) sehen Europa weltweit in der Führungsrolle, zwei Prozent Russland (plus eins).

    Die Daten hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 19. bis 21. Mai bei 1.340 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben. Sie sind den Angaben zufolge repräsentativ, der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund plus/minus drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von zehn Prozent rund plus/minus zwei Punkte./and/DP/men





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