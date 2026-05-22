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    ifo Geschäftsklima

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    Deutsche Wirtschaft atmet auf – aber ein Risiko bleibt bestehen

    Der ifo-Index steigt erstmals seit Monaten wieder. Doch hinter der leichten Erholung bleiben Industrie, Handel und Bau unter Druck.

    Für Sie zusammengefasst
    ifo Geschäftsklima - Deutsche Wirtschaft atmet auf – aber ein Risiko bleibt bestehen
    Foto: Florian Gaertner - picture alliance / Photothek Media Lab

    Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich nach dem Einbruch im Frühjahr leicht verbessert. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Mai auf 84,9 Punkte nach 84,5 Punkten im April. Das teilte das ifo Institut am Freitag mit. Vor allem die laufenden Geschäfte bewerteten viele Unternehmen etwas positiver. Auch die Erwartungen für die kommenden Monate fielen weniger pessimistisch aus.

    Das Institut sieht darin zunächst eine Stabilisierung, gleichzeitig bleibt die Lage laut den Forschern aber fragil.

    Industrie kämpft weiter mit schwachen Aufträgen

    Im Verarbeitenden Gewerbe verbesserte sich das Geschäftsklima leicht. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Lage besser als noch im April. Gleichzeitig trübten sich die Erwartungen erneut ein. Besonders belastend bleibt die schwache Nachfrage. Die Zahl der Neuaufträge ging weiter zurück.

    Damit bleibt die Industrie trotz kleiner Lichtblicke unter Druck. Viele Unternehmen rechnen offenbar weiterhin nicht mit einer schnellen Erholung.

    Dienstleister deutlich optimistischer

    Für positive Impulse sorgte vor allem der Dienstleistungssektor. Dort legte der Index spürbar zu. Nach den starken Rückgängen der vergangenen Monate hellten sich die Erwartungen wieder auf. Auch die aktuelle Geschäftslage wurde besser bewertet.

    Vor allem in der Logistik entspannte sich die Stimmung etwas. Laut ifo bleibt die Lage zwar angespannt, sie sei aber "nicht mehr so katastrophal wie im Vormonat". Ähnlich entwickelte sich die Situation im Tourismussektor.

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    Verbraucher halten Handel weiter zurück

    Im Groß- und Einzelhandel verbesserte sich das Geschäftsklima ebenfalls. Die Unternehmen zeigten sich zufriedener mit den laufenden Geschäften. Zudem nahm der Pessimismus bei den Erwartungen leicht ab.

    Trotzdem bleibt die Situation schwierig. Viele Verbraucher halten sich weiterhin beim Konsum zurück. Das belastet die Händler spürbar.

    Bau bleibt skeptisch

    Im Bauhauptgewerbe verschlechterte sich das Geschäftsklima dagegen leicht. Ausschlaggebend war eine schwächere Bewertung der aktuellen Lage. Die Erwartungen erholten sich zwar etwas nach dem starken Rückgang im Vormonat. Dennoch bleiben viele Unternehmen skeptisch.

    Der ifo-Geschäftsklimaindex basiert auf rund 9.000 monatlichen Meldungen aus Industrie, Dienstleistungen, Handel und Bau. Die Unternehmen bewerten dabei ihre aktuelle Geschäftslage sowie ihre Erwartungen für die kommenden sechs Monate.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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