🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursgewinne - Ifo-Geschäftsklima bewegt kaum

    Für Sie zusammengefasst
    • Leichte Kursgewinne bei deutschen Staatsanleihen
    • ifo-Geschäftsklima erholt sich unerwartet im Mai
    • Ölpreisanstieg erhöht Inflationsrisiken und Zinsdruck
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursgewinne - Ifo-Geschäftsklima bewegt kaum
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 125,28 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,05 Prozent.

    Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten die Kurse der Anleihen kaum. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai nach Einbrüchen in den Monaten zuvor wieder etwas erholt. Der Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas kam zudem unerwartet. Ökonomen hatten einen leichten Rückgang erwartet. "Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich vorerst, die Lage bleibt aber fragil", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

    "Der bessere ifo-Geschäftsklimaindex ist eine erste Indikation, dass im zweiten Quartal zumindest ein Schrumpfen der deutschen Volkswirtschaft ausbleiben könnte", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Doch die wirtschaftlichen Sorgen bleiben groß, solange der Iran-Konflikt und die Schließung der Straße von Hormus anhalten."

    Die heftigen Preisausschläge am Ölmarkt bestimmen weiter das Geschehen an den Finanzmärkten. Trotz verschiedener Bemühungen ist eine Öffnung der Straße von Hormus weiterhin nicht in Sicht. Jüngste Aussagen aus den USA und dem Iran waren zum Teil widersprüchlich und ließen zentrale Streitpunkte offen.

    Der Ölpreisanstieg hat die Inflationsgefahren erhöht. An den Finanzmärkten wird daher erwartet, dass die Europäische Zentralbank im Juni ihre Leitzinsen anheben wird. Allerdings dürfte dies auch die angeschlagene Konjunktur weiter belasten./jsl/jkr/men




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BUND Future - 965264 - DE0009652644

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BUND Future. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Anleihen Leichte Kursgewinne - Ifo-Geschäftsklima bewegt kaum Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 125,28 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,05 Prozent. Besser als erwartet ausgefallene …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     