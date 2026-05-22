🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDe.Mem AktievorwärtsNachrichten zu De.Mem
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    De.mem fährt abseits der Krisen in ruhigem Fahrwasser

    Die weltpolitische Lage ist derzeit von Unsicherheit und Spannungen geprägt – Kriege, geopolitische Rivalitäten und wirtschaftspolitische Entscheidungen großer Akteure sorgen regelmäßig für neue Unsicherheiten. An den Aktienmärkten führt das zu erhöhter Volatilität: Kurse reagieren sensibel auf Nachrichten über Kriege, Handelsbeziehungen oder Zinspolitik. Während einige Sektoren unter Druck geraten, profitieren andere kurzfristig von bestimmten Entwicklungen, etwa Energie- oder Rüstungsunternehmen. Es gibt aber auch Unternehmen, die abseits dieser Entwicklung in gewohnt ruhigem Fahrwasser bleiben. Das australische, international tätige Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem gehört zu diesen Titeln.

     

    „Wir werden oft gefragt, ob unser Geschäft von den aktuellen Entwicklungen negativ beeinflusst wird oder werden könnte“, sagt Firmenchef Andreas Kröll. Seine Erfahrung ist, dass seine Gesprächspartner, ob nun Geschäftspartner oder Investoren, viel öfter als früher daran interessiert sind, wie sich die welt- und geopolitischen Entwicklungen auf De.mem auswirken. „Glücklicherweise sind wir in einem Segment tätig, dass vergleichsweise wenig negative Entwicklungen durch die aktuelle Lage zu befürchten hat.“

     

    Solider Kundenstamm bringt Vorteile

     

    Es sei sogar eher so, dass der Boom im australischen Bergbau noch förderlich für die Entwicklung von De.mem sei. Seitdem Gold als sicherer Anlagehafen wieder gefragt und der Goldpreis in die Höhe geschnellt ist, brummt auch der Abbau des Edelmetalls – etwa in Westaustralien, wo auch zahlreiche Kunden von De.mem ansässig sind. Hier sind in den vergangenen zwei Jahres zahlreiche Minen reaktiviert worden und der Abbau von Edelmetallen allgemein hat wieder zugenommen.

     

    De.mem hat zudem einen ohnehin soliden, sehr breiten industriellen Kundenstamm. Neben Kunden aus dem Bergbau kaufen Firmen der Lebensmittelindustrie, Firmen, die im Bereich Öl und Gas tätig sind, sowie Infrastrukturunternehmen, Hotels und Resorts sowie Kommunen De.mem‘s Produkte und Lösungen. Das Geschäftsmodell von De.mem fußt zusätzlich auf dem Abschluss von langfristigen Verträgen und wiederkehrenden Aufträgen. „Wir haben De.mem in den vergangenen Jahren auf eine grundsolide Basis gestellt“, erklärt Firmenchef Kröll.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    De.mem fährt abseits der Krisen in ruhigem Fahrwasser Die weltpolitische Lage ist derzeit von Unsicherheit und Spannungen geprägt – Kriege, geopolitische Rivalitäten und wirtschaftspolitische Entscheidungen großer Akteure sorgen regelmäßig für neue Unsicherheiten. An den Aktienmärkten führt das zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     