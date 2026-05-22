DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNITED INTERNET AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für United Internet von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einer Beteiligung von 86 Prozent an 1&1 und 64 Prozent an Ionos sei United Internet vor allem eine Story dieser zwei Unternehmen, schrieb Nizla Naizer am Freitag. Das Portfolio sollte gute Ergebnisse hervorbringen. Naizer vereinfachte nun ihr Bewertungsmodell für United Internet mit Blick auf den Verkauf von Versatel an 1&1./rob/ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,37 % und einem Kurs von 25,84EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 10:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

