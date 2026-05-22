Workday (A) Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 22.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Workday (A). Mit einer Performance von +12,47 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Workday (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 117,98€, mit einem Plus von +12,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Workday (A) einen Gewinn von +1,53 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Workday (A) Aktie damit um +16,81 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Workday (A) -36,53 % verloren.

Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,81 % 1 Monat +7,65 % 3 Monate +1,53 % 1 Jahr -51,22 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Stand: 22.05.2026, 11:06 Uhr

Es gibt 204 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,03 Mrd. € wert.

Die Kursentwicklung der Workday-Aktie trieb Anlegern zuletzt nur Tränen in die Augen. Innerhalb der letzten zwölf Monate büßte der Software-Konzern ganze -55% an Wert ein. Doch am Freitagmorgen sendet Workday mit einem Kurssprung von +12% ein starkes Lebenszeichen. Was hat den Kurssprung ausgelöst und sollten Anleger auf ein Comeback der Aktie setzen? Überraschend starke Zahlen […] The post Workday-Aktie +12%: Jetzt auf den großen Rebound setzen? first appeared on sharedeals.de.

Mit Rückenwind aus dem asiatischen Aktienhandel zeichnet sich am Freitag für den Dax ein starker Auftakt ab. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Börsenstart einen Aufschlag von fast einem Prozent auf 24.836 Punkte. Der deutsche …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Oracle und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,29 %. SAP notiert im Minus, mit -0,36 %. ServiceNow legt um +1,59 % zu

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Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.