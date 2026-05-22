🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWorkday (A) AktievorwärtsNachrichten zu Workday (A)

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Workday (A) Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 22.05.2026

    Am 22.05.2026 ist die Workday (A) Aktie, bisher, um +12,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Workday (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Workday (A) Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 22.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Workday (A) bietet Cloud-Software für Finanz- und Personalmanagement (HCM, ERP, Planning, Analytics) vor allem für Großunternehmen. Starke Position im gehobenen SaaS-Unternehmenssegment, wiederkehrende Umsätze, hohe Kundenbindung. Wichtige Konkurrenten: SAP, Oracle, Microsoft, ADP. USP: einheitliche Cloud-Plattform, hohe Integrationsfähigkeit, Fokus auf People- und Finanzdaten in Echtzeit.

    Workday (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Workday (A). Mit einer Performance von +12,47 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Workday (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 117,98, mit einem Plus von +12,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Workday (A) einen Gewinn von +1,53 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Workday (A) Aktie damit um +16,81 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Workday (A) -36,53 % verloren.

    Workday (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,81 %
    1 Monat +7,65 %
    3 Monate +1,53 %
    1 Jahr -51,22 %
    Stand: 22.05.2026, 11:06 Uhr

    Informationen zur Workday (A) Aktie

    Es gibt 204 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,03 Mrd. € wert.

    Jetzt auf den großen Rebound setzen?


    Die Kursentwicklung der Workday-Aktie trieb Anlegern zuletzt nur Tränen in die Augen. Innerhalb der letzten zwölf Monate büßte der Software-Konzern ganze -55% an Wert ein. Doch am Freitagmorgen sendet Workday mit einem Kurssprung von +12% ein starkes Lebenszeichen. Was hat den Kurssprung ausgelöst und sollten Anleger auf ein Comeback der Aktie setzen? Überraschend starke Zahlen […] The post Workday-Aktie +12%: Jetzt auf den großen Rebound setzen? first appeared on sharedeals.de.

    Anstieg erwartet - Asien-Börsen und Nahost-Hoffnung


    Mit Rückenwind aus dem asiatischen Aktienhandel zeichnet sich am Freitag für den Dax ein starker Auftakt ab. Der X-Dax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Börsenstart einen Aufschlag von fast einem Prozent auf 24.836 Punkte. Der deutsche …

    Almonty Industries, Lenovo Group & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, Oracle und Co.

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,29 %. SAP notiert im Minus, mit -0,36 %. ServiceNow legt um +1,59 % zu

    Workday (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Workday (A)

    +12,47 %
    +16,81 %
    +7,65 %
    +1,53 %
    -51,22 %
    -35,84 %
    -38,94 %
    +74,14 %
    +192,68 %
    ISIN:US98138H1014WKN:A1J39P
    Workday (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Workday (A) Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 22.05.2026 Am 22.05.2026 ist die Workday (A) Aktie, bisher, um +12,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Workday (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     