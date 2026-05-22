ITM Power Aktie stark gefragt - +7,07 % - 22.05.2026

Die ITM Power Aktie kann am heutigen Handelstag um +7,07 % auf 1,9540€ zulegen. Das sind +0,1290 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ITM Power Aktie. Nach einem Plus von +3,75 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,9540€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die ITM Power Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +175,02 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ITM Power Aktie damit um +4,77 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ITM Power um +171,58 % gewonnen.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,77 % 1 Monat +22,28 % 3 Monate +175,02 % 1 Jahr +232,03 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 22.05.2026, 11:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von ITM Power: Erwartete Big-News, EU-Fördermittel und externe News könnten den Kurs antreiben, während Shortseller-Druck, Buybacks und Volatilität für Unsicherheit sorgen. Nutzer vergleichen ITM mit anderen Wasserstoffwerten, diskutieren Nachholpotenzial und Bewertung sowie fundamentale Treiber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,35 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cummins Inc., NEL ASA und Co.

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,07 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +14,41 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,74 %. Siemens Energy verliert -1,35 %

ITM Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.