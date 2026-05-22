Infineon Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Infineon Technologies. Mit einer Performance von +2,23 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +1,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 70,66€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Infineon Technologies Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +58,15 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +6,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,49 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +88,18 %.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,10 % 1 Monat +48,49 % 3 Monate +58,15 % 1 Jahr +105,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

Stand: 22.05.2026, 11:08 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Infineon-Aktie: Kurs über 70€ und weitere Aufwärtsimpulse werden diskutiert, Gewinne von Nutzern erwähnt. Bewertungsseite: KGV ca. 37 für 2026, CitiGroup-Ziel 80€. Technische Signale, DAX-/Semis-Stimmung und geopolitische Risiken rund um Taiwan werden als Einflussfaktoren genannt. Die Diskussion dreht sich auch um Halten vs. Aufstocken bzw. Gewinnsicherung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 92,49 Mrd. € wert.

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100) weist in allen relevanten Zeitebenen einen dynamischen Aufwärtstrend auf. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte sie um rund 96 % zulegen. Der im März gestartete mittelfristige Kursschub katapultierte den Wert von der stützenden 200-Tage-Linie bis auf ein im gestrigen Handel markiertes 26-Jahres-Hoch bei 69,94 EUR. Nach Gewinnmitnahmen entstand auf Basis des Tagescharts eine Shooting-Star-Kerze und der Anteilsschein ...

Der Dax hat am Freitag im frühen Handel etwas frischen Rückenwind aus dem asiatischen Aktienhandel bekommen. Mit einem Anstieg um ein halbes Prozent auf 24.724 Punkte besiegelt der Leitindex wohl eine sehr starke Woche, in der er bislang 3,2 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,83 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,76 %. ON Semiconductor legt um +1,09 % zu NIO notiert im Minus, mit -5,83 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.