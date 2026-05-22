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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Infineon Technologies Aktie bisher um +2,23 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.05.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Infineon Technologies. Mit einer Performance von +2,23 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Infineon Technologies Aktie. Nach einem Plus von +1,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 70,66. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Infineon Technologies Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +58,15 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +6,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +48,49 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +88,18 %.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,10 %
    1 Monat +48,49 %
    3 Monate +58,15 %
    1 Jahr +105,95 %
    Stand: 22.05.2026, 11:08 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Infineon-Aktie: Kurs über 70€ und weitere Aufwärtsimpulse werden diskutiert, Gewinne von Nutzern erwähnt. Bewertungsseite: KGV ca. 37 für 2026, CitiGroup-Ziel 80€. Technische Signale, DAX-/Semis-Stimmung und geopolitische Risiken rund um Taiwan werden als Einflussfaktoren genannt. Die Diskussion dreht sich auch um Halten vs. Aufstocken bzw. Gewinnsicherung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 92,49 Mrd. € wert.

    Infineon – kurzfristig heißgelaufen


    Die Infineon-Aktie (WKN: 623100) weist in allen relevanten Zeitebenen einen dynamischen Aufwärtstrend auf. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate konnte sie um rund 96 % zulegen. Der im März gestartete mittelfristige Kursschub katapultierte den Wert von der stützenden 200-Tage-Linie bis auf ein im gestrigen Handel markiertes 26-Jahres-Hoch bei 69,94 EUR. Nach Gewinnmitnahmen entstand auf Basis des Tagescharts eine Shooting-Star-Kerze und der Anteilsschein ...

    Anstieg dank Asien-Rally und Nahost-Hoffnung


    Der Dax hat am Freitag im frühen Handel etwas frischen Rückenwind aus dem asiatischen Aktienhandel bekommen. Mit einem Anstieg um ein halbes Prozent auf 24.724 Punkte besiegelt der Leitindex wohl eine sehr starke Woche, in der er bislang 3,2 …

    Börsenstart Europa - 22.05. - FTSE Athex 20 stark +0,97 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Analog Devices, STMicroelectronics und Co.

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,83 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,76 %. ON Semiconductor legt um +1,09 % zu NIO notiert im Minus, mit -5,83 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

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    +1,21 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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