Dell Technologies Registered (C) Aktie explodiert zweistellig - 22.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Aktie von Dell Technologies Registered (C). Sie steigt am heutigen Handelstag immer weiter, mittlerweile beträgt das Plus über +16 % auf 253,75€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +117,58 % bei Dell Technologies Registered (C).

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +5,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,88 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +105,66 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,96 % 1 Monat +20,88 % 3 Monate +117,58 % 1 Jahr +125,01 %

Stand: 22.05.2026, 11:09 Uhr

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 326 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,34 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Dell Technologies Registered (C)

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. IBM notiert im Plus, mit +2,46 %. NetApp notiert im Minus, mit -0,09 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +0,58 % zu HP notiert im Plus, mit +1,35 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



