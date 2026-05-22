MongoDB Registered (A) Aktie überzeugt mit Kursplus - 22.05.2026

Mit einer Performance von +2,32 % konnte die MongoDB Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die MongoDB Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 279,55€, mit einem Plus von +2,32 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

MongoDB bietet innovative Datenbanklösungen, die sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit auszeichnen, und hat eine starke Marktposition im Bereich NoSQL-Datenbanken.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die MongoDB Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -3,25 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MongoDB Registered (A) Aktie damit um +8,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,26 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von MongoDB Registered (A) -21,26 % verloren.

MongoDB Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,89 % 1 Monat +22,26 % 3 Monate -3,25 % 1 Jahr +68,28 %

Informationen zur MongoDB Registered (A) Aktie

Stand: 22.05.2026, 11:13 Uhr

Es gibt 80 Mio. MongoDB Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,47 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Microsoft und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,11 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,03 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,26 %. Snowflake Registered (A) legt um +1,54 % zu

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Ob die MongoDB Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MongoDB Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.