DHL Group Aktie heute im Plus - 22.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die DHL Group Aktie. Mit einer Performance von +2,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DHL Group Aktie. Nach einem Plus von +0,42 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 49,56€, mit einem Plus von +2,93 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die DHL Group ist ein globaler Logistik- und Postkonzern (Brief, Paket, Express, Fracht, Supply-Chain-Lösungen, E-Commerce-Logistik). Sie zählt zu den Weltmarktführern in Express- und Kontraktlogistik. Wichtige Konkurrenten: UPS, FedEx, DPD, GLS, Kühne+Nagel. Stärken/USPs: dichtes globales Netzwerk, starke Marke, integrierte End-to-End-Lösungen, hohe Präsenz im E-Commerce.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der DHL Group Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +0,81 %.

Allein seit letzter Woche ist die DHL Group Aktie damit um +5,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,63 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +6,52 % gewonnen.

DHL Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,19 % 1 Monat +0,63 % 3 Monate +0,81 % 1 Jahr +28,26 %

Informationen zur DHL Group Aktie

Stand: 22.05.2026, 11:14 Uhr

Es gibt 1 Mrd. DHL Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,45 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fedex, Kuehne + Nagel International und Co.

Fedex, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Kuehne + Nagel International notiert im Plus, mit +0,45 %.

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Ob die DHL Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DHL Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.