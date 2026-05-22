Zahl der gebauten Wohnungen fällt auf Tiefstand seit 2012

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) sprach von schlechten Zahlen, sie seien das "Resultat der vergangenen Krisenjahre". "Rund 206.000 gebaute Wohnungen im letzten Jahr sind zu wenig. Das ist die ehrliche Botschaft an alle, die heute eine Wohnung suchen", sagte sie der "Rheinischen Post" (Samstag). Jedoch zeigten die Baugenehmigungen für 2025 und das erste Quartal nach oben. Der neue Bau-Turbo werde bereits in vielen Kommunen angewendet und Rekordmittel flössen in den sozialen Wohnungsbau.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Kräftiger Rückschlag im Kampf gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten: 2025 wurden in Deutschland so wenige Wohnungen fertiggestellt wie seit mehr als zehn Jahren nicht. 206.600 gebaute Einheiten bedeuteten einen Rückgang um 18 Prozent oder 45.400 Wohnungen zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt berichtete. Das ist der niedrigste Wert seit 2012. Zudem sank die Zahl fertiggestellter Wohnungen im zweiten Jahr in Folge deutlich, nachdem sie von 2021 bis 2023 je bei rund 294.000 gelegen hatte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Bau- und Wohnungswirtschaft sieht Alarmsignal



Besonders stark sank 2025 die Zahl der gebauten Einfamilienhäuser: um knapp ein Viertel auf 41.800. Die Zahl neuer Wohnungen in Zweifamilienhäusern fiel zudem um gut ein Fünftel.

Ein Bündnis von Verbänden aus Bau- und Wohnungswirtschaft sprach von einem Alarmsignal und kritisierte die Politik: "Die Fertigstellungszahlen sind kein Schicksal, sondern das Ergebnis jahrelanger, unzureichender Rahmenbedingungen. Auf verschlechterte Finanzierungsbedingungen wurde mit komplexen, kleinteiligen Förderprogrammen, weiter verschärften Anforderungen und damit Kostensteigerungen reagiert."

Das Bündnis, darunter der Zentrale Immobilien Ausschuss und der Bauindustrieverband HDB, forderte eine Reihe von Maßnahmen, darunter verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, einen Stopp der Verschärfung bei der Mietenregulierung sowie vereinfachte Bauvorschriften. Zudem sollten Erstkäufer einer Immobilie von der Grunderwerbsteuer ausgenommen werden.

Schon jetzt wohne weniger als die Hälfte der Bevölkerung in Wohneigentum, damit sei Deutschland Schlusslicht in der EU. "Der Mangel an Wohnraum ist das größte soziale Problem in Deutschland", sagte HDB-Präsident Olaf Demuth. Kanzler Friedrich Merz müsse das Thema zur Chefsache machen.

Mehr als zwei Jahre von der Genehmigung bis zum Bau



Zwar gab es zuletzt Hoffnung auf ein Ende der Krise im Wohnungsbau. So stiegen die Baugenehmigungen 2025 um fast 11 Prozent auf 238.100 Einheiten - das erste Plus seit 2021. Doch strukturelle Probleme bleiben: Der Bauüberhang aus bereits genehmigten, aber noch nicht fertiggestellten Wohnungen stagnierte bei 760.700 Einheiten. Davon waren 307.200 Wohnungen schon im Bau.

Viele Bauprojekte mussten aufgegeben werden, weil die Genehmigungen erloschen. Dies war für 35.700 Wohnungen der Fall - der höchste Wert seit 2002. Zudem stieg die Zeit von der Genehmigung bis zur Fertigstellung im Neubau auf 27 Monate. 2020 waren es erst 20 Monate.

Iran-Krieg dämpft Aussichten



Experten fürchten, dass der Wohnungsbau so schnell nicht aus der Krise kommt, auch wenn die Baugenehmigungen im ersten Quartal weiter um 15 Prozent anzogen. Denn mit dem Iran-Krieg haben sich Baumaterialien sowie Transportkosten für Baufirmen verteuert, was diese auf die Preise umlegen - etwa für Stahl, Beton, Dämmstoffen und Folien. Schon im ersten Quartal seien die Baukosten um sechs Prozent gestiegen, sagte HDB-Präsident Demuth. Mit Inflationsängsten im Zuge des Ölpreisschocks haben zudem die Kreditzinsen angezogen, was Projekte für Investoren und Bauherren verteuert.

Verfehlte Ziele und neue Impulse der Politik



Der Wohnungsbau stockt seit Jahren in der Krise, schon mit dem Ukraine-Krieg waren die Baukosten hochgeschossen. Geschätzt fehlen rund eine Million Wohnungen in Deutschland, gerade in Städten. Das treibt die Mieten nach oben, viele Menschen finden hier nur schwer Wohnraum. Die frühere Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP hatte sich das Ziel von 400.000 neuen Einheiten pro Jahr gesetzt, dieses aber stets verfehlt.

Die amtierende Bundesregierung will mit dem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den Wohnungsbau voranbringen und hat zudem die Förderung für energieeffizientes Bauen mit dem beliebten Standard EH 55 reaktiviert.

"In Kürze stellen wir das Baugesetzbuch-Upgrade vor, das Planungs- und Genehmigungsprozesse noch einmal deutlich beschleunigen wird", kündigte Bauministerin Hubertz an. Zudem arbeite die Bundesregierung am Gebäudetyp E für günstiges Bauen, der Bündelung von Förderprogrammen und wolle die Förderung für energieeffizientes Bauen verlängern. "All das wird helfen, auch in einer weiterhin schwierigen Lage die Fertigstellungszahlen wieder nach oben zu bringen."

Kritik kam von der Opposition. Die Bundesregierung habe keinen Plan, um der Baubranche aus der Krise zu helfen, sagte Sylvia Rietenberg, Berichterstatterin der Grünen-Bundestagsfraktion für Stadtentwicklungspolitik. Für das Gesetz zum Gebäudetyps E, der noch auf die Ampel-Regierung zurückgeht, habe die Regierung immer noch keinen Entwurf vorgelegt, "obwohl dieser aus der letzten Legislaturperiode bereits in der Schublade liegen müsste"./ceb/als/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 14,23 auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -3,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,00 %. Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 17,79 Mrd.. Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +7,98 %/+78,40 % bedeutet.



