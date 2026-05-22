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    BofA wird bullish

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    Diese defensive Warren-Buffett-Dividendenaktie soll weiter steigen

    Die Bank of America empfiehlt eine von Warren Buffetts Lieblingsaktien zum Kauf. Warum die Aktie trotz starker Historie weiter steigen soll.

    BofA wird bullish - Diese defensive Warren-Buffett-Dividendenaktie soll weiter steigen
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Warren Buffett ist seit Jahrzehnten von dieser Aktie überzeugt. Nun legt auch die Bank of America nach und sieht bei dem Börsenklassiker weiteres Potenzial. Gemeint ist Coca-Cola, einer der bekanntesten Dauerläufer im Portfolio von Berkshire Hathaway.

    Die Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung für den Getränkeriesen und nennt ein Kursziel von 90 US-Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag ergibt sich ein Kurspotenzial von rund elf Prozent. Für eine Aktie, die vielen Anlegern als defensiver Dividendentitel gilt, ist das ein bemerkenswertes Signal.

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    Analyst Peter Galbo verweist auf Coca-Colas globale Markenstärke, berechenbare Cashflows und eine Strategie, die das Unternehmen robuster gegen geopolitische und makroökonomische Risiken machen soll. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Allwetter-Strategie: Coca-Cola will neue Trinkgelegenheiten schaffen, das Thema Hydration stärker besetzen und das Portfolio breiter aufstellen.

    Dabei spielt auch Coca-Cola Zero Sugar eine wichtige Rolle. Laut der Bank of America hat die zuckerfreie Variante alte Marken übertroffen und hilft dem Konzern, im wachsenden Segment der kalorienarmen Getränke weiter Boden gutzumachen. Galbo sieht Coca-Cola in mehreren Geschmacksrichtungen führend oder auf dem Weg zu stärkeren Positionen.

    Für Langfristanleger kommt ein weiterer Punkt hinzu: die Dividende. Coca-Cola zahlt aktuell eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent und hat die Ausschüttung im Februar zum 64. Mal in Folge erhöht, wie CNBC berichtet. In den vergangenen fünf Jahren stieg der Kurs der Aktie um 49 Prozent. Unter Berücksichtigung der wiederangelegten Dividenden lag die Gesamtrendite bei fast 73 Prozent.

    Auch ein möglicher Deal könnte für Fantasie sorgen: Galbo nennt Monster Beverage als potenziellen Kurstreiber. Seit 2015 hält Coca-Cola knapp 17 Prozent an dem Energydrink-Hersteller. Monster nutzt bereits das globale Abfüllsystem von Coca-Cola in rund 150 Ländern. Für die Bank of America wären Synergien daher weiterhin sinnvoll und erreichbar.

    An der Wall Street ist die Bank of America mit ihrer positiven Einschätzung nicht allein. Von 26 Analysten bewerten 21 die Aktie laut LSEG mit "Kaufen" oder "Strong Buy". Für Buffett-Fans ist die Botschaft klar: Dieser Klassiker ist vielleicht langweilig, aber genau das könnte jetzt seine Stärke sein.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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