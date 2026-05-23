"Silber kann gleichzeitig: fundamental bullish und technisch sehr bearish sein"

Seit Mitte Mai rückt Silber erneut verstärkt in den Fokus der Anleger. In der Woche vor Pfingsten nahm der Rohstoff sogar den Spitzenplatz unter den meistdiskutierten Einzelwerten im wO-Forum ein. Nach der scharfen Korrektur im Frühjahr konnte sich der Silberpreis seit dem 10. Mai spürbar erholen und zeitweise auf ein Mehrwochenhoch steigen. Die Kursbewegungen bleiben dabei weiterhin von hoher Volatilität geprägt.

Als wichtigste Treiber gelten derzeit vor allem geopolitische Spannungen im Nahen Osten, Unsicherheiten rund um die US-Geldpolitik sowie die anhaltend starke Industrienachfrage. Insbesondere die Solarbranche und der Ausbau von KI-Infrastruktur sorgen für steigenden Silberbedarf. Gleichzeitig bleibt das Angebot am Weltmarkt angespannt, was Rücksetzer zuletzt immer wieder begrenzte.

Ein einzelner klarer Auslöser für die jüngsten Bewegungen lässt sich jedoch kaum ausmachen. Vielmehr ist es die Mischung aus Krisensorgen, Zinsspekulationen und Hoffnungen auf eine weiter robuste Industrienachfrage, die den Silberpreis derzeit antreibt und für intensive Diskussionen in der Community sorgt.

Entsprechend lebhaft fällt auch der Austausch im Silber-Thread im wallstreetONLINE-Forum aus. Hier einige Stimmen aus der wO-Community zur aktuellen Entwicklung bei Silber:

Argento57: "Krass, Silber entkoppelt sich seit letzte Woche von Gold, heute ein explosiver Anstieg über den Widerstand 83$ hinaus. Charttechnisch ist jetzt der Weg frei bis ca. 88-90$."

darauf real_newbie: "Ja, aber warum tut es das?? Hab' grad mal das Gold/SIlver-Ratio mit den Au / Ag-Kursen der letzten Monate verglichen. Das ist fast wie ein Spiegelbild. Scheint daß Silber die exponentiellen Jagden stärker als Gold reitet. Das konnte man auch schon bei den kleinen Bewegungen, gegenläufig zum Ölpreis, seit dem Iran-Krieg beobachten."

darauf Samski: "Übersehen wird oft die Korrelation zwischen Kupfer und Silber. Auch bei Kupfer gibt es ein strategisches Defizit, dass in den nächsten Jahren noch steigen soll. Zudem haben mehrere Kupferminen ihre Produktion für dieses Jahr wegen verschiedener Probleme reduziert. Ein Teil des Silberangebotes kommt aus Kupferminen. Fehlt Kupfer, fehlt auch ein Teil der Silberproduktion.

Und beide Metalle werden vor allem im Elektrobereich verwendet. Kupfer heute plus 3%, kratzt am ATH."

SRBZ: "Für mich sind das normale Schwankungen, auch wenn es schön anzusehen ist. Ich bin weiter der Meinung, dass wir kein Momentum aufbauen werden, bevor der Irankonflikt gelöst ist. Daher mag man spekulieren können, aber das bringt nicht wirklich etwas. Was wird passieren: Wenn morgen wieder Raketen fliegen? oder wenn morgen Trump den Schwanz einzieht?"

Stoxfox: "Tja, alle warten auf die 50. Ich auch. Das bedeutet natürlich Buchverluste bzw. wegschmelzende Buchgewinne. Was wir wie gestern sehen, sind wie soll man es nennen Panik Bursts oder Fehlstarts wie seinerzeit Jürgen Hingsen. Sehr nervöser Handel. Der Kursverlauf der vergangenen Wochen hat die Wahrscheinlichkeit, daß wir die 50 noch mal sehen, kleiner gemacht.

Es sieht fast so aus, als ob Silber eine neue Cupformation bastelt. Das kann sich aber noch Monate hinziehen."

Keilfleckfarbe: "Das Problem ist Gold! Seit dem Irankrieg erschreckend schwach. Silber ist derzeit einfach viel stärker. Wenn die Sache mit dem Iran durch ist und es keinen mehr interessiert, dann geht Silber aber so etwas von steil. Das kann sich jetzt kaum einer vorstellen. Da ist extremer Druck nach oben da."

Cluss74: "Brutal der Einbruch am 15.05. Warum geht es so massiv runter?"

darauf Nutzer 156: "War wohl einfach ne Blase? Haben wohl viele das Märchen von der Knappheit geglaubt? Zwei Tage jeweils minus 5% ist doch wohl eindeutig, dass keine Werthaltig existiert, oder? Wieso crasht der DAX und Co nicht auf mal 10% in 2 Tagen?"

darauf Aleks_1982: "Liegt eher an der Geopolitik. Saudis und Emirate haben den Iran angegriffen. Die Waffenruhe ist entgültig vorbei und weitere Länder treten jetzt in den Konflikt ein. Der Frieden rückt in weiter Ferne und an den Märkten geht jetzt alles runter...nicht nur Silber."

Dicker69: "Jetzt wird es richtig Interessant......erst der Stopp bei Schwefelsäure und jetzt diese News:

Eilmeldung: COMEX hat chinesisches Silber ab sofort verboten.

Zwei chinesische Raffinerien wurden gesperrt. Keine Lieferungen, keine Abrechnung.

China raffiniert 70 % des weltweiten Silbers.

Die COMEX hat gerade erklärt, dass sie dem Land nicht trauen.

https://x.com/i/status/2055309772207849724

Mal sehen wie es sich jetzt dort auf den physischen Bestand zukünftig auswirken wird. Zumal seit 1.1.2026 China eh Exportverbot von Silber auferlegt hat. Frag sich nur, woher die Comex das falsche unreine Silber her hat oder jetzt erst darüber gestolpert ist....🤔"

darauf Ferman: "Die COMEX hat viel Glaubwürdigkeit im Markt verspielt - mich wundert es nicht, daß sie jetzt andere "Markt-Mitspieler" mit Dreck beschmeißen...

Die globale politische Lage ist wirklich zum Bersten nahe - überall knarrt das Gebälk (irgendwann und irgendwo reißt bald wieder eine Faser, die das weltliche Geschehen wieder noch etwas spannender machen wird...)."

Leele: "Silber kann gleichzeitig: fundamental bullish und technisch extrem bearish sein.

Überlegt mal. Stichwort Liquititätskrise. Und Silber ist KEIN reines Edelmetall. Silber ist 50% Industrie und 50% Monitär. Aber das paradoxe ist - Ölpreis ist hoch, Zinsen sind hoch aber Silber fällt. Wird ja aktuell auch diskutiert.

https://www.boerse-express.com/news/articles/silber-zinsen-s…

Guckt mal - falls:

• Iran-Konflikt eskaliert,

• Hormus gestört bleibt,

• Öl Richtung 120–150 läuft,

• Fed keine Zinssenkungen macht,

• China wirtschaftlich schwächelt,

dann kann Silber nochmals massiv unter Druck geraten. Vor allem Papier-Silber/Futures.

Aber jetzt kommt die andere Seite: Physische Knappheit könnte parallel bestehen - wird ja hier gerade ausdiskutiert.

Das ist das Verrückte. Der Papierpreis kann stark fallen, während physisches Silber:

• schwer lieferbar,

• teuer,

• knapp bleibt.

UND 📈 Das gab es bereits mehrfach.

https://www.albfinanz.de/2026/02/08/silber-crash-2026-silber…

Also wenn ihr mich fragt - ob ich die Korrektur im Januar gesehen habe - ja, habe ich live mit gemacht. Daher meine Meinung: Ja — Silber kann absolut nochmal brutal einbrechen.

Besonders wenn:

• Liquidität verschwindet,

• Dollar steigt,

• Zinsen hoch bleiben,

• China schwächelt,

• Krieg eskaliert.

Mittelfristig/langfristig bleibt die fundamentale Lage trotzdem explosiv:

• strukturelles Defizit,

• Solar,

• KI,

• Militär,

• geopolitische Fragmentierung,

• Vertrauensprobleme im Währungssystem."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur aktuellen Entwicklung des Silberpreises gefallen hat oder vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zur Geldanalge in z.B. Silber teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viel Erfolg an der Börse wünscht

Ihr Hardy Schilling, Head of Community