Citroën holt Ente als E-Auto zurück
- Citroën holt den 2CV als Elektro-Kleinwagen zurück
- Preisziel unter 15.000 Euro für das neue Modell
- Produktion ab 2028 im Fiat-Werk Pomigliano geplant
RÜSSELSHEIM/POISSY (dpa-AFX) - Die Automarke Citroën holt die legendäre Ente als Elektro-Kleinwagen zurück. Erste Details wurden auf einer Investorenkonferenz des Mutterkonzerns Stellantis in Auburn Hills im US-Bundesstaat Michigan bekanntgegeben. Danach soll das Modell 2CV den geplanten neuen EU-Vorgaben für kostengünstige E-Fahrzeuge entsprechen und zu Preisen unterhalb von 15.000 Euro starten.
Das neue Auto verkörpere zentrale Eigenschaften, die den 2CV einzigartig machten, verspricht die Marke: "Erschwinglichkeit, geringes Gewicht, hohe Alltagstauglichkeit, Vielseitigkeit und eine unverwechselbare Persönlichkeit." Weitere Details sollen auf dem Pariser Autosalon im Oktober folgen.
Stellantis hatte vor wenigen Tagen angekündigt, ein neuartiges E-Car für zwei Marken des Konzerns ab 2028 im Fiat-Werk Pomigliano bei Neapel zu fertigen. Für die Entwicklung soll mit externen Partnern zusammengearbeitet werden. Vorbild sind japanische Kei-Cars, die in Größe und Leistung beschränkt, aber vollwertige Pendler-Mobile sind.
Die Original-Ente mit der Modellbezeichnung 2CV war 1948 vorgestellt worden. Das robuste Einfach-Auto mit eigenständigen technischen Details begeisterte Generationen und wurde bis 1990 gebaut./ceb/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 6,415 auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -2,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 18,75 Mrd..
Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +54,89 %/+39,41 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9
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"Die Opel-Mutter Stellantis konnte mit fast zehn Prozent deutlicher zulegen als der VW-Konzern. Von BMW und Mercedes-Benz wurden weniger Autos zugelassen. Deutlich im Plus lagen der chinesische Elektroautobauer BYD mit nahezu einer Verdreifachung auf einem eher niedrigen Niveau, und Tesla mit fast einem Drittel Plus nach dem scharfen Rückgang im Vorjahr./men/jha/"
10%, das ist schon ein Hammer, bin gespannt auf den 14.04.
Ich bin in Stellantis schon seit Jahren investiert und bin aktuell natürlich auch deutlich im Minus !
Warum ärgerst du dich um die paar Prozent minus, da sieht das bei meiner Position, aktuell wesentlich schlimmer aus ?
Wenn man jetzt mittel- bis langfristig denkt, dann sollte das jetzt eine gute Chance sein.
Aber man braucht natürlich Geduld.
Die Verkaufszahlen vom Februar in Italien sind sehr gut. Stellantis machte