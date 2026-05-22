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    Citroën holt Ente als E-Auto zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Citroën holt den 2CV als Elektro-Kleinwagen zurück
    • Preisziel unter 15.000 Euro für das neue Modell
    • Produktion ab 2028 im Fiat-Werk Pomigliano geplant
    Citroën holt Ente als E-Auto zurück
    Foto: Carlos Osorio - dpa

    RÜSSELSHEIM/POISSY (dpa-AFX) - Die Automarke Citroën holt die legendäre Ente als Elektro-Kleinwagen zurück. Erste Details wurden auf einer Investorenkonferenz des Mutterkonzerns Stellantis in Auburn Hills im US-Bundesstaat Michigan bekanntgegeben. Danach soll das Modell 2CV den geplanten neuen EU-Vorgaben für kostengünstige E-Fahrzeuge entsprechen und zu Preisen unterhalb von 15.000 Euro starten.

    Das neue Auto verkörpere zentrale Eigenschaften, die den 2CV einzigartig machten, verspricht die Marke: "Erschwinglichkeit, geringes Gewicht, hohe Alltagstauglichkeit, Vielseitigkeit und eine unverwechselbare Persönlichkeit." Weitere Details sollen auf dem Pariser Autosalon im Oktober folgen.

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    Stellantis hatte vor wenigen Tagen angekündigt, ein neuartiges E-Car für zwei Marken des Konzerns ab 2028 im Fiat-Werk Pomigliano bei Neapel zu fertigen. Für die Entwicklung soll mit externen Partnern zusammengearbeitet werden. Vorbild sind japanische Kei-Cars, die in Größe und Leistung beschränkt, aber vollwertige Pendler-Mobile sind.

    Die Original-Ente mit der Modellbezeichnung 2CV war 1948 vorgestellt worden. Das robuste Einfach-Auto mit eigenständigen technischen Details begeisterte Generationen und wurde bis 1990 gebaut./ceb/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 6,415 auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -2,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 18,75 Mrd..

    Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +54,89 %/+39,41 % bedeutet.




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