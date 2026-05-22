Citroën holt Ente als E-Auto zurück

Das neue Auto verkörpere zentrale Eigenschaften, die den 2CV einzigartig machten, verspricht die Marke: "Erschwinglichkeit, geringes Gewicht, hohe Alltagstauglichkeit, Vielseitigkeit und eine unverwechselbare Persönlichkeit." Weitere Details sollen auf dem Pariser Autosalon im Oktober folgen.

RÜSSELSHEIM/POISSY (dpa-AFX) - Die Automarke Citroën holt die legendäre Ente als Elektro-Kleinwagen zurück. Erste Details wurden auf einer Investorenkonferenz des Mutterkonzerns Stellantis in Auburn Hills im US-Bundesstaat Michigan bekanntgegeben. Danach soll das Modell 2CV den geplanten neuen EU-Vorgaben für kostengünstige E-Fahrzeuge entsprechen und zu Preisen unterhalb von 15.000 Euro starten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Stellantis hatte vor wenigen Tagen angekündigt, ein neuartiges E-Car für zwei Marken des Konzerns ab 2028 im Fiat-Werk Pomigliano bei Neapel zu fertigen. Für die Entwicklung soll mit externen Partnern zusammengearbeitet werden. Vorbild sind japanische Kei-Cars, die in Größe und Leistung beschränkt, aber vollwertige Pendler-Mobile sind.

Die Original-Ente mit der Modellbezeichnung 2CV war 1948 vorgestellt worden. Das robuste Einfach-Auto mit eigenständigen technischen Details begeisterte Generationen und wurde bis 1990 gebaut./ceb/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 6,415 auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -2,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,58 %. Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 18,75 Mrd.. Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +54,89 %/+39,41 % bedeutet.



