Günstigerer Dünger
EU will Landwirte entlasten
- EU setzt Zölle auf Stickstoffdünger für ein Jahr aus
- Gilt nicht für Produkte aus Russland und Belarus
- Maßnahme spart rund 60 Millionen Euro an Zöllen
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Europas Landwirte sollen künftig wieder günstiger an bestimmte importierte Düngemittel kommen. Die Standardzölle auf Einfuhren mehrerer wichtiger Stickstoffdüngemittel und Vorprodukte für deren Herstellung (Ammoniak, Harnstoff) werden nach einem Beschluss der EU-Länder für ein Jahr ausgesetzt. Je nach Entwicklung solle die Europäische Kommission gegebenenfalls eine Verlängerung oder Anpassung der Aussetzung vorschlagen, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Nicht gelten soll sie für Produkte aus Russland und Belarus.
Nach Angaben der Europäischen Kommission können mit der Maßnahme rund 60 Millionen Euro an Einfuhrzöllen gespart werden. Die Maßnahme, die zum Inkrafttreten noch im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden muss, soll außerdem dazu beitragen, weniger abhängig von Importen aus Russland und Belarus zu sein.
Die EU importiert den Angaben nach bereits einen erheblichen Teil stickstoffbasierter Düngemittel zollfrei aus einigen Ländern. Dennoch führe die Union weiterhin große Mengen dieser Waren aus Ländern ein, die dem gemeinsamen Zolltarif unterliegen, hieß es. Düngemittel sind für europäische Landwirte essenziell, um die landwirtschaftliche Produktion und die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Seit 2021 sind die Preise für diese Produkte erheblich gestiegen./rdz/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 51,71 auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +3,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 38,16 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +15,86 %/+33,88 % bedeutet.
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Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 44 auf 51 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft
https://www.bayer.com/media/asset/a408ee64-0bcd-49af-af5b-ae9de4cf7573/2026-0087
U.S. FDA Grants Priority Review to Supplemental New Drug Application for HYRNUO® (sevabertinib) Under Investigation as a First-Line Treatment of HER2-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer
https://www.marketscreener.com/news/u-s-fda-grants-priority-review-to-supplemental-new-drug-application-for-hyrnuo-sevabertinib-unde-ce7f5adadc89f723