BARCLAYS stuft Prosus auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 71,50 auf 70,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross berücksichtigte am Donnerstag in seiner Aktualisierung seiner Schätzungen die positiv ausgefallenen Ergebnisse der Kernbeteiligung Tencent. Negativen Einfluss habe dagegen der zuletzt verteilte Aktionärsbrief wegen erwähnter Investitionen bei Just Eat Takeaway und iFood./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 39,29EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70,50

Kursziel alt: 71,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

