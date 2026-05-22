BARCLAYS stuft Prosus auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 71,50 auf 70,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross berücksichtigte am Donnerstag in seiner Aktualisierung seiner Schätzungen die positiv ausgefallenen Ergebnisse der Kernbeteiligung Tencent. Negativen Einfluss habe dagegen der zuletzt verteilte Aktionärsbrief wegen erwähnter Investitionen bei Just Eat Takeaway und iFood./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 39,29EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70,50
Kursziel alt: 71,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 70,50
Kursziel alt: 71,50
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