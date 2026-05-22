BARCLAYS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Eine strukturelle Margensteigerung sei bei dem Gasekonzern festgezurrt - getrieben von höheren Preisen und mehr Effizienz, schrieb Alex Sloane am Donnerstagabend. Die Dynamik in den USA kompensiere eine durchwachsene Entwicklung in Europa und Asien./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 180,7EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 195,00 € , was eine Steigerung von +8,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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