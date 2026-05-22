BARCLAYS stuft RIO TINTO auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach einer hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 6600 Pence auf "Equal Weight" belassen. Bei dem Bergbaukonzern konzentrierten sich Anleger auf strategische Ziele, die Kapitalverwendung und die Aussichten für die Preise wichtiger Rohstoffe, schrieb Amos Fletcher am Donnerstagabend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 90,04EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Amos Fletcher
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Amos Fletcher
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte