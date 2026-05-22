BARCLAYS stuft Nestle auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 86 Franken auf "Equal Weight" belassen. Der Lebensmittelkonzern befinde sich in einer besseren Verfassung, als dies lange Zeit der Fall gewesen sei, schrieb Warren Ackerman am Donnerstagabend. Beide Wachstumsmotoren - Kaffee und Tiernahrung - gewännen an Dynamik./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 86,74EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

