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    5.000 US-Soldaten für Polen

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    Baltenstaaten begrüßen US-Ankündigung

    Für Sie zusammengefasst
    • Litauen und Lettland begrüßen US-Truppen in Polen
    • Stärkere alliierte Präsenz stärkt Abschreckung
    • Grenze zu Russland und Belarus verstärkt Bedrohung
    5.000 US-Soldaten für Polen - Baltenstaaten begrüßen US-Ankündigung
    Foto: Siarhei - 356130783

    VILNIUS/RIGA (dpa-AFX) - Litauen und Lettland haben die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump begrüßt, weitere 5.000 US-Soldaten nach Polen zu entsenden. "Eine stärkere Präsenz der Alliierten in unserer Region stärkt die Abschreckung und trägt zur Sicherheit der baltischen Staaten und ganz Europas bei", schrieb der litauische Präsident Gitanas Nauseda auf der Plattform X.

    Auch sein lettischer Amtskollege Edgars Rinkevics betonte, dass diese Entscheidung von Trump die Sicherheit der Nato-Ostflanke stärken werde. "Gleichzeitig muss Europa seine eigenen Verteidigungsfähigkeiten dringend ausbauen", fügte er hinzu.

    Polens Nachbarland Litauen sowie Lettland grenzen an Russland sowie dessen Verbündeten Belarus. Sie sehen sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine vor vier Jahren von Russland bedroht. Im Zuge des Ukraine-Krieges hat es in beiden Ländern zuletzt mehrere Vorfälle mit Drohnen gegeben./awe/DP/stk





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    5.000 US-Soldaten für Polen Baltenstaaten begrüßen US-Ankündigung Litauen und Lettland haben die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump begrüßt, weitere 5.000 US-Soldaten nach Polen zu entsenden. "Eine stärkere Präsenz der Alliierten in unserer Region stärkt die Abschreckung und trägt zur Sicherheit der …
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