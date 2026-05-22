BARCLAYS stuft WALMART auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen mit einem Kursziel von 132 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Handelskonzerns bleibe weiterhin beeindruckend - nicht nur im Einzelhandel, schrieb Seth Sigman am Freitag. Im ersten Quartal habe die Gewinnentwicklung damit aber nicht Schritt gehalten. Er geht aber weiter davon aus, dass das derzeit gestörte Marktumfeld für Walmarkt ein Vorteil sein wird./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 02:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 105,4EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Seth Sigman

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 132

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

