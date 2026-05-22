UBS stuft Richemont auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 182 Franken auf "Buy" belassen. Das Geschäftsjahresende des Luxuskonzerns sei beeindruckend gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitagmorgen. Das Wachstum im vierten Quartal habe die Erwartungen ebenso übertroffen wie das operative Halbjahresergebnis. Einen Ausblick gebe es aber wie üblich nicht./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 169,8EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Zuzanna Pusz

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 182

Kursziel alt: 182

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 182,00 CHF , was eine Steigerung von +17,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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