UBS stuft Richemont auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 182 Franken auf "Buy" belassen. Das Geschäftsjahresende des Luxuskonzerns sei beeindruckend gewesen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitagmorgen. Das Wachstum im vierten Quartal habe die Erwartungen ebenso übertroffen wie das operative Halbjahresergebnis. Einen Ausblick gebe es aber wie üblich nicht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:06 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 169,8EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 182
Kursziel alt: 182
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 182
Kursziel alt: 182
Währung: CHF
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