BARCLAYS stuft Fedex auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Brandon Oglenski erinnerte am Donnerstagabend daran, dass die Aktie des Logistikers ab der kommenden Woche wegen einer Abspaltung ohne das Frachtgeschäft gehandelt wird. Er teilte daher erstmals seine Schätzungen auf. Er glaubt, dass sich die Bewertung der Frachtsparte an den börsennotierten Vergleichsunternehmen Old Dominion, Saia und XPO orientieren wird./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 337,1EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Brandon Oglenski

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 450

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 450,00 $ , was eine Steigerung von +15,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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