BARCLAYS stuft Fedex auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 450 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Brandon Oglenski erinnerte am Donnerstagabend daran, dass die Aktie des Logistikers ab der kommenden Woche wegen einer Abspaltung ohne das Frachtgeschäft gehandelt wird. Er teilte daher erstmals seine Schätzungen auf. Er glaubt, dass sich die Bewertung der Frachtsparte an den börsennotierten Vergleichsunternehmen Old Dominion, Saia und XPO orientieren wird./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 337,1EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Brandon Oglenski
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 450
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brandon Oglenski
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 450
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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