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    BARCLAYS stuft Knorr-Bremse auf 'Underweight'

    BARCLAYS stuft Knorr-Bremse auf 'Underweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Underweight" belassen. Der Bremsenhersteller sei ein solides Industrieunternehmen, schrieb Vlad Sergievskii am Donnerstagabend. Er glaubt aber, dass der Markt das Wachstum überschätzt und die Aktie deshalb überbewertet ist. Der Experte sieht Abwärtsrisiken, was die Konsensumsatzschätzungen für 2028 betrifft./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 17:00 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 98,85EUR auf Tradegate (22. Mai 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Vlad Sergievskii
    Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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