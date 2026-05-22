Rendite statt Zinsen
Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,93 %
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +13,42 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Tokyo Tatemono ist ein japanischer Immobilienentwickler mit Fokus auf Büro-, Wohn- und Gewerbeprojekte sowie Immobilienmanagement und REITs. Starke Position in Tokios Innenstadtlagen, aber kleiner als Branchenriesen wie Mitsui Fudosan, Mitsubishi Estate, Sumitomo Realty. USP: historisch gewachsene City-Center-Expertise, Redevelopment-Kompetenz und diversifizierter Immobilienbestand.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Tokyo Tatemono nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Tokyo Tatemono gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+13,42 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,09 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Tokyo Tatemono investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +43,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Tokyo Tatemono verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,93 %.
Mit +3,93 % Dividendenrendite bietet Tokyo Tatemono ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,42 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Tokyo Tatemono für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,09.
Tokyo Tatemono weißt eine Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Tokyo Tatemono Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.05.2026
Die Tokyo Tatemono Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 17,400€ zulegen. Das sind 0,000 € mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Beispielrechnung für 6.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 6.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,93 %, eine Investition von etwa 152.672€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|122,00
|+16,19 %
|+3,93 %
|2025
|105,00
|+10,53 %
|+3,45 %
|2024
|95,00
|+30,14 %
|+3,72 %
|2023
|73,00
|+12,31 %
|+3,65 %
|2022
|65,00
|0,00 %
|+3,76 %
Warum Tokyo Tatemono für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,93 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +13,42 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 10,09
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Tokyo Tatemono Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,40 %
|1 Monat
|-11,68 %
|3 Monate
|-24,35 %
|1 Jahr
|+11,54 %
Informationen zur Tokyo Tatemono Aktie
Es gibt 208 Mio. Tokyo Tatemono Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Mrd. € wert.
Tokyo Tatemono Aktie jetzt kaufen?
Ob die Tokyo Tatemono Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tokyo Tatemono Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.