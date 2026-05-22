Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,93 %

Tokyo Tatemono ist ein japanischer Immobilienentwickler mit Fokus auf Büro-, Wohn- und Gewerbeprojekte sowie Immobilienmanagement und REITs. Starke Position in Tokios Innenstadtlagen, aber kleiner als Branchenriesen wie Mitsui Fudosan, Mitsubishi Estate, Sumitomo Realty. USP: historisch gewachsene City-Center-Expertise, Redevelopment-Kompetenz und diversifizierter Immobilienbestand.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Tokyo Tatemono nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Tokyo Tatemono gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,42 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,09 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Tokyo Tatemono investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +43,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Tokyo Tatemono verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,93 %.

Mit +3,93 % Dividendenrendite bietet Tokyo Tatemono ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,42 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Tokyo Tatemono für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,09.

Tokyo Tatemono weißt eine Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.