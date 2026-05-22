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    Rendite statt Zinsen

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    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,93 %

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +13,42 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Rendite statt Zinsen - Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,93 %
    Foto: adobe.stock.com

    Tokyo Tatemono ist ein japanischer Immobilienentwickler mit Fokus auf Büro-, Wohn- und Gewerbeprojekte sowie Immobilienmanagement und REITs. Starke Position in Tokios Innenstadtlagen, aber kleiner als Branchenriesen wie Mitsui Fudosan, Mitsubishi Estate, Sumitomo Realty. USP: historisch gewachsene City-Center-Expertise, Redevelopment-Kompetenz und diversifizierter Immobilienbestand.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Tokyo Tatemono nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Tokyo Tatemono gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,93 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +13,42 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,09 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Tokyo Tatemono investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +43,80 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Tokyo Tatemono verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,93 %.
    Mit +3,93 % Dividendenrendite bietet Tokyo Tatemono ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +13,42 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Tokyo Tatemono für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,93 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,09.
    Tokyo Tatemono weißt eine Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,93 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Tokyo Tatemono Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.05.2026

    Die Tokyo Tatemono Aktie konnte bisher um 0,00 % auf 17,400 zulegen. Das sind 0,000  mehr als am letzten Handelstag. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,93 %, eine Investition von etwa 152.672 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 122,00 +16,19 % +3,93 %
    2025 105,00 +10,53 % +3,45 %
    2024 95,00 +30,14 % +3,72 %
    2023 73,00 +12,31 % +3,65 %
    2022 65,00 0,00 % +3,76 %

    Warum Tokyo Tatemono für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,93 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +13,42 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 10,09
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Tokyo Tatemono

    0,00 %
    -4,40 %
    -11,68 %
    -24,35 %
    +11,54 %
    +110,91 %
    ISIN:JP3582600007WKN:850796
    Tokyo Tatemono direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Tokyo Tatemono Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,40 %
    1 Monat -11,68 %
    3 Monate -24,35 %
    1 Jahr +11,54 %

    Informationen zur Tokyo Tatemono Aktie

    Es gibt 208 Mio. Tokyo Tatemono Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Mrd. € wert.

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    Ob die Tokyo Tatemono Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tokyo Tatemono Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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